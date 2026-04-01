Estos son los sectores que lideran el crecimiento del empleo en Colombia 2026, según el DANE

Imagen de referencia a oferta de empleo en Bogotá 2025/ Getty Images / VioletaStoimenova

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los resultados del mercado laboral para febrero de 2026, destacando la dinámica de la población ocupada según diversas ramas de actividad económica.

A nivel nacional, la tasa de desocupación se ubicó en 9,4%, cifra que representa una disminución frente al periodo anterior con una tasa de 10,4%. En el análisis mensual, para el mes de febrero la tasa de desocupación fue de 9,2%. Esto representa una disminución de 1,1% respecto a febrero de 2025 (10,3%).

Las cifras oficiales muestran que la población ocupada a nivel nacional experimentó un aumento de 624 mil personas respecto al año anterior, lo que representa un crecimiento del 2,7%. De acuerdo con el análisis de la población empleada por ramas de actividad económica, se observan aumentos por varios sectores.

Según la reciente Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para febrero 2026, la rama de Actividades Profesionales, Científicas, Técnicas y de Servicios Administrativos fue la que más aportó a la variación de la población ocupada en febrero, con 250 mil personas. La demanda se fortaleció en los servicios especializados y conocimientos técnicos.

Estas son las actividades profesionales que lideran crecimiento del empleo

Otro sector que destaca fue la Administración Pública y defensa, educación y atención a la salud humana, que incorporó 244 mil personas. Asimismo, las Actividades artísticas, entretenimiento, creación y otras actividades de servicios.

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos” (1,1 puntos porcentuales) Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana” (1,0 puntos porcentuales) Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios” (0,8 puntos porcentuales)

En contraste, la rama de la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-1,5 puntos porcentuales) registró una disminución en el número de ocupados, con 363 mil personas menos. Esta tendencia podría indicar cambios estructurales en el sector primario u otra migración de la fuerza hacia otras actividades económicas.

Respecto a la posición ocupacional, “Obrero, empleado particular” y “Patrón o empleador” fueron las que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados con 2,3 y 0,4 puntos porcentuales. En contraste, “Trabajador por cuenta propia” tuvo una contribución negativa de -0,4 puntos porcentuales.

Población ocupada Febrero 2025 Febrero 2026 Obrero, empleado particular 10.077 10.077 Patrón o empleador 573 678 Empleado doméstico 712 769 Jornalero o Peón 622 674 Trabajador familiar sin remuneración 505 514 Obrero, empleado del gobierno 941 913 Trabajador por cuenta propia 10.029 9.928

La población fuera de la fuerza de trabajo en febrero 2026 fue de 14.474 miles de personas a nivel nacional, concentrándose principalmente en “Oficios del hogar” (54,0%) y “Estudiando” (23,6%).

Ranking de ciudades con menores tasas de desocupación en Colombia

Entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas, Quibdó registró la tasa de desempleo más alta, con un 26,3%. Le siguen Riohacha con 14,3% y Cartagena con 14,2%.

Entre las otras ciudades con tasas elevadas están: Ibagué (13,0%), Armenia (13,0%), Sincelejo (12,3%) y Cúcuta (12,3%).

Las ciudades que registran tasas de desempleo más altas

En contraste, las ciudades que presentaron menores tasas de desocupación fueron: