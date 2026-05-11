Empleo en Bogotá: +1.100 vacantes desde bachiller en comercio, tecnología, salud y servicios en mayo

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, anunció este 11 de mayo la apertura de más de 1.100 vacantes laborales mediante el Servicio Público de Empleo, jalonados por sectores estratégicos como construcción, logística, comercio, tecnología, salud, industria y servicios.

Este anuncio menciona oportunidades con enfoque diferencial para distintos grupos poblacionales. Del total de vacantes disponibles:

827 están dirigidas especialmente a jóvenes entre los 18 y 28 años.

456 priorizan la vinculación de mujeres.

234 están orientadas a personas mayores de 50 años.

Tenga en cuenta que para estos cargos hay opciones tanto para gente sin experiencia laboral como profesionales que ya han ejercido.

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Vacantes con postulación virtual en la semana del 11 de mayo de 2026

Entre las empresas con mayor número de vacantes disponibles se encuentran organizaciones de los sectores de servicios temporales, construcción, salud, energía, alimentos y retail. En este sentido, destacan cargos como residente de obra, director(a) de obra, oficial de obra, inspector(a) SST, profesional BIM, técnico(a) electricista y operador(a) de maquinaria.

Respecto al sector salud, sobresalen vacantes para jefe de enfermería, auxiliar de enfermería, instrumentista quirúrgico, terapeuta respiratoria, médico general, nutricionista y auxiliares odontológicos, respondiendo a la necesidad creciente de talento humano en servicios médicos y asistenciales.

Además, varias empresas están ofreciendo vacantes inclusivas para personas con discapacidad en áreas administrativas, comerciales, atención al cliente y operaciones, promoviendo una mayor participación laboral de esta población en Bogotá.

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Convocatoria presencial con Tiendas D1 en el sur Bogotá el 13 de mayo

Tiendas D1 | Foto: Colprensa Ampliar Tiendas D1 | Foto: Colprensa Cerrar

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Tiendas D1 han abierto esta convocatoria presencial con los 50 puestos para asistentes de ventas.

Si usted cuenta con estudios desde bachillerato, puede asistir con su hoja de vida y documento este miércoles 13 de mayo de 2026 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. al auditorio de la Alcaldía Local de Tunjuelito, ubicado en la diagonal 50A sur #18-24.

Si va a asistir, confirme su asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí. Entre los datos a llenar, debe ingresar sus nombres y apellidos, localidad de residencia, experiencia laboral si aplica y métodos de contacto (número de teléfono y correo electrónico).

¿Cómo buscar y aplicar a vacantes de empleo virtual y presencial de Bogotá?

Si desea aplicar a alguna de estas vacantes, debe registrarse en la página web del Servicio Público de Empleo: www.serviciodeempleo.gov.co para completar su hoja de vida y poner en el buscador el tipo de vacante a la que aspira. Allí podrá filtrar las opciones de acuerdo con sus capacidades y hallar la información de las empresas que ofertan junto a los requisitos para aplicar.

Por otro lado, quienes deseen recibir orientación presencial para este proceso pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Entre las asesorías disponibles, recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

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