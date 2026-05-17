Procuraduría sancionó a subintendente de Policía por agredir físicamente a patrullera

Justicia

La Procuraduría General de la Nación, en un fallo de segunda instancia, confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años proferida contra el subintendente de la Policía Guillermo Alexander Chacón, por agredir físicamente a una patrullera en las instalaciones de la subestación de Policía Zaragoza, en el municipio de Cartago (Valle del Cauca).

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En es sentido, la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Valle del Cauca argumentó que el uniformado incurrió en comportamientos agresivos, valiéndose de su superioridad jerárquica y argumentando que ocurrieron en un contexto privado, lo que evidenció una ruptura grave de los deberes de respeto e infringió los principios de legalidad, disciplina, moralidad, proporcionalidad y protección de los derechos humanos.

El Ministerio Público argumentó que "para analizar el caso se hizo una valoración probatoria con perspectiva de género que arrojó como resultado la ejecución de violencias basadas en la condición de mujer de la víctima, por lo que el disciplinado abusó de su cargo y de las funciones que tenía a su cargo, por lo que calificó la falta de manera definitiva como gravísima cometida a título de dolo".

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