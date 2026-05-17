Capturan a alias ‘Vitricio’, pieza clave de ‘Los Espartanos’ en Buenaventura

De acuerdo con las investigaciones, alias “Vitricio” tendría un papel clave dentro de esta organización criminal, ocupando el cuarto nivel de mando. Foto: Armada.

Buenaventura

Por segunda vez, alias “Vitricio”, señalado como una de las piezas clave de la estructura criminal “Los Espartanos” en Buenaventura, quedó en manos de las autoridades.

El hombre era requerido por delitos como secuestro extorsivo, desplazamiento forzado, homicidio y concierto para delinquir y fue ubicado durante un operativo adelantado por la Armada de Colombia, la Policía y la Fiscalía en el barrio Alberto Lleras Camargo, en la Comuna 3 del puerto.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Vitricio” tendría un papel clave dentro de esta organización criminal, ocupando el cuarto nivel de mando.

Las autoridades aseguran que el señalado delincuente ya había sido capturado en 2022 por delitos similares y que, presuntamente, continuó coordinando homicidios, extorsiones y control de rutas del narcotráfico desde la cárcel, antes de recuperar su libertad.

Además, el hombre habría sido designado en el pasado por “Los Espartanos” como vocero en los diálogos de la mesa sociojurídica con el Gobierno Nacional.