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17 may 2026 Actualizado 19:40

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Justicia

Ginecólogo que habría abusado sexualmente de dos pacientes en Zipaquirá fue enviado a prisión

Según la investigación de la Fiscalía, los supuestos abusos ocurrieron entre los años 2024 y 2026.

El ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes fue enviado a la cárcel. Foto: Fiscalía

El ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes fue enviado a la cárcel. Foto: Fiscalía

El ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes fue enviado a la cárcel. Foto: Fiscalía

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

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Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión preventiva al médico ginecólogo Carlos Andrés Tena Reyes por el presunto abuso sexual de dos pacientes en su consultorio privado, ubicado en el barrio San Rafael del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido entre los años 2024 y 2026. Las víctimas serían dos mujeres de 19 y 30 años.

De acuerdo con la Fiscalía, “el profesional presuntamente aprovechó el estado de indefensión de las mujeres, así como su posición dominante y de poder, y la confianza que generaba en ellas para agredirlas en contra de su voluntad”.

Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado.

El médico ginecólogo se declaró inocente y no aceptó los cargos.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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