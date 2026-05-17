Defensoría criticó ingreso de Sebastián Villa en prelista de la Selección Colombia para el Mundial

Justicia

“La camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia”, señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín, al criticar la convocatoria del futbolista Sebastián Villa, a la prelista de la Selección Colombia de cara al mundial 2026.

En una sentida carta pública dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol, Marín recordó que Villa fue investigado por hechos de violencia de género.

“La violencia contra las mujeres no es un asunto privado ni secundario. Es una realidad que atraviesa diariamente la vida de miles de mujeres en Colombia y que durante años ha sido minimizada, justificada o silenciada, también en el mundo del fútbol. Cada vez que la sociedad resta importancia a estos hechos, las víctimas reciben un mensaje devastador: que su dolor vale menos que un resultado deportivo”, señaló la defensora.

En otro de los apartes de la carta pública dijo que: “No se trata de negar el derecho de nadie a trabajar, competir o rehacer su vida. Se trata de reconocer que portar los colores de Colombia es un privilegio que implica una responsabilidad ética adicional. Hay diferencias entre ser futbolista profesional y convertirse en símbolo nacional”.

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Sebastián Villa fue absuelto

El jugador de 29 años fue absuelto en dos oportunidades por la justicia argentina.

Villa, jugador de Independiente Rivadavia, fue absuelto en la causa por abuso sexual con acceso carnal. La prensa argentina reportó que la justicia de ese país tomó esta decisión sobre la denuncia que tenía en contra el extremo colombiano.

“Tanto el fiscal de la causa como la denunciante (Rocío Tamara Doldán) desistieron de continuar con la acusación y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora determinó absolver al futbolista colombiano de 29 años”, informó TyC Sports.