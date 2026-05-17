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17 may 2026 Actualizado 00:58

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Justicia

Director de la UIAF, Wilmar Mejía, denunció presuntas “chuzadas” desde el Ejército

La denuncia pública la hizo el funcionario del Gobierno a través de su cuenta de X.

Wilmar Mejía y logo de la UIAF. Fotos: X de Wilmar Mejía y la UIAF.

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El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, denunció que sus comunicaciones estarían siendo interceptadas ilegalmente y señaló directamente a un Batallón de Inteligencia Militar Estratégica del Ejército Nacional de Colombia.

Los Batallones de Inteligencia Militar Estratégica son unidades especializadas del Ejército encargadas de desarrollar labores de inteligencia y contrainteligencia para apoyar operaciones militares y de seguridad nacional.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Mejía aseguró que recibió información sobre la ubicación desde donde presuntamente se estarían realizando las interceptaciones y también sobre el oficial que estaría involucrado.

“Señor ministro Pedro Sánchez, me informan que desde un BAIME del Ejército me interceptan ilegalmente. Me dieron la ubicación del BAIME y el nombre del oficial. Me pregunto: ¿Qué los tendrá asustados?”, escribió el funcionario.

La denuncia fue dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa ni el Ejército se han pronunciado oficialmente sobre las acusaciones realizadas por el director de la UIAF.

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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