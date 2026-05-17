Sectores políticos reaccionan a deportación de Alex Saab a Estados Unidos

El empresario colombiano Alex Saab (c). EFE / Rayner Peña R. / RAYNER PENA R ( EFE )

La deportación de Alex Saab a Estados Unidos por presuntos delitos federales relacionados con lavado de activos provocó fuertes reacciones en distintos sectores políticos colombianos. Saab, considerado uno de los hombres más cercanos al expresidente venezolano Nicolás Maduro, volvió a quedar en el centro de la controversia internacional tras ser entregado por las autoridades venezolanas a la justicia estadounidense.

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia cuestionó las implicaciones políticas que tendría el caso Saab en Colombia y aseguró:

“El lavador de plata de Maduro, de la tiranía de Venezuela. Y ahí aparece información, no solamente de gente que está esperando ser presidente de Colombia, sino de gente que es presidente de Colombia”.

Por su parte, la también aspirante presidencial Sondra Macollins publicó en su cuenta de X:

“Confirmada la deportación de Alex Saab, tiembla un candidato por acá en Colombia. Próximamente sí cambiará el ajedrez, pero porque quedará un gatito muy asustado”.

Las reacciones también llegaron desde el Congreso. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza aseguró que algunos sectores políticos minimizan los vínculos de determinados dirigentes con figuras investigadas por corrupción.

“Para los abelardistas es importante quién es la madrina de Amapola, pero no los bandidos que Abelardo ha defendido en varias ocasiones y que le hicieron su fortuna. Si Abelardo ha defendido a Alex Saab y David Murcia Guzmán, entre otros, esas relaciones ‘personales’ sí les parecen irrelevantes”.

Entretanto, el representante electo Daniel Briceño celebró la decisión y lanzó fuertes críticas contra el chavismo.

“Qué alegría la captura de Nicolás Maduro y la extradición de Alex Saab. Ojalá termine de caer todo ese régimen manchado de sangre, que se enriqueció a costa de millones de venezolanos. El chavismo no merece absolutamente nada, debe ser castigado”.

Alex Saab enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos por presuntos delitos financieros y lavado de dinero. Autoridades estadounidenses lo señalan de haber sido uno de los principales operadores económicos del chavismo y pieza clave en la estructura financiera del régimen venezolano.

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