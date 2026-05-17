Dos colombianos son los máximos goleadores en sus respectivas ligas en Europa

El fútbol colombiano sigue dejando huella en Europa gracias al enorme rendimiento de dos delanteros que dominaron el gol en sus respectivas ligas. Aunque sus equipos no lograron levantar el trofeo local, ambos atacantes cafeteros finalizaron la temporada como máximos artilleros, consolidando campañas individuales de altísimo nivel y demostrando el gran momento que vive el talento colombiano en el exterior.

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En Portugal, el protagonista fue Luis Javier Suárez, quien tuvo una temporada espectacular con el Sporting CP. El conjunto lisboeta finalizó segundo en la liga con 82 puntos, seis menos que el campeón FC Porto. A pesar de no poder celebrar el campeonato, el colombiano firmó números impresionantes: 28 goles y 6 asistencias en 32 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador del torneo portugués. Detrás del atacante cafetero quedaron Vangelis Pavlidis , del Benfica, con 22 anotaciones, y Yanis Begraoui, del Estoril Praia, con 20 tantos.

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La otra gran figura colombiana fue Jhon Córdoba, quien lideró al FC Krasnodar en la liga rusa. El equipo terminó segundo con 66 puntos, apenas dos menos que el campeón Zenit Saint Petersburg. Córdoba también cerró una campaña sobresaliente con 17 goles y 6 asistencias en 28 encuentros, suficientes para quedarse con el título de goleador del campeonato ruso. Por detrás del colombiano aparecieron Alexey Batrakov, del Lokomotiv Moscow, y Brayan Gil, del FC Baltika Kaliningrad, ambos con 13 goles.

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Los dos delanteros colombianos no pudieron coronar sus temporadas con el título liguero, pero sí dejaron el nombre de Colombia en lo más alto del fútbol europeo gracias a sus goles, regularidad y liderazgo ofensivo durante toda la campaña.