¿Qué balance entregan las autoridades de la jornada electoral en el Quindío?

Armenia

Las autoridades entregaron balance de lo que ha sido la jornada electoral en el departamento donde destacan que el trabajo articulado ha sido clave para garantizar la tranquilidad de los votantes.

En el marco del puesto de mando unificado realizado en el Comando de la Policía del departamento, el secretario del Interior encargado del departamento Diego Alexander Santamaria sostuvo que se registró una captura por presunta compra de votos y se impusieron alrededor de 40 comparendos por contravenciones al Código Nacional de Policía y normas penales, principalmente por uso indebido de publicidad electoral en cercanías a los puestos de votación.

“Quiero decirle a todos los quindianos que, una vez terminada esta primera parte de la jornada electoral del 8 de marzo, damos un balance de seguridad positivo. No hubo alteraciones al orden público en ninguno de los 12 municipios de nuestro departamento. Recordemos que tenemos un pie de fuerza de por lo menos 1600 hombres entre soldados y policías custodiando cada uno de nuestros municipios”, mencionó.

Añadió: “Durante toda la jornada tuvimos la captura de una persona en el municipio de La Tebaida después de las 3 de la tarde y hasta el momento llevamos un reporte de por lo menos 40 comparendos al Código Nacional de Policía por contravenciones respecto de publicidad en lugares no permitidos para esta campaña electoral. Seguimos al frente de este proceso electoral en el preconteo”.

Las autoridades señalaron que estos resultados también obedecen a las estrategias preventivas y disuasivas implementadas por la fuerza pública y las instituciones, que permitieron garantizar unas elecciones tranquilas y en normalidad en el departamento del Quindío.

“Las recompensas dadas o ofrecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal siempre van a ser esa alternativa disuasiva para que muchas personas no cometan ni delitos ni contravenciones en el departamento del Quindío. Respecto de ello de la recompensa de 70 millones de pesos Hubo muchas denuncias a través de redes sociales, pero ninguna de ellas hasta el momento ha sido verificada. Sin embargo, cada una de las informaciones que nos dieron las atendimos con prontitud y allí en muchos de esas denuncias lo que pudimos fue realizar comparendos de Policía por temas de publicidad, pero nada concreto respecto de lo que aquí me manifestamos”, puntualizó.