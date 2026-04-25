Armenia y los municipios del Quindío listos para elecciones comunales este domingo 26 de abril

Armenia

Este domingo 26 de abril se desarrollará en todo el país la jornada electoral de los organismos de acción comunal, un proceso clave para el fortalecimiento de la participación ciudadana en los territorios.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2166 de 2021, en el departamento cerca de 500 Organismos de Acción Comunal, entre Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda, están habilitados para llevar a cabo sus elecciones.

Se proyecta que entre 350 y 400 barrios y veredas realicen sus procesos de manera autónoma, eligiendo a sus representantes comunitarios.

Para garantizar el normal desarrollo de la jornada, las autoridades departamentales han dispuesto un Puesto de Mando Unificado (PMU) con articulación interinstitucional.

En Armenia, capital del departamento, este se implementará de manera conjunta, atendiendo su jurisdicción y en cumplimiento de los compromisos establecidos en el Comité de Garantías Electorales.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Valentina Suarez de la secretaría de desarrollo social de la alcaldía que expresó “El próximo 26 de abril en una jornada electoral completamente normal, vamos a tener elecciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

En este momento ya de manera articulada con la Secretaría de Gobierno Municipal hemos contado ya con un puesto de mando unificado para garantizar que si bien hay barrios que presentan dos planchas o algún tipo de problemáticas de seguridad, podamos contar con el apoyo logístico para evitar cualquier anomalía en el margen del proceso electoral.

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Gonzalo Betancur, de la secretaría de desarrollo social de la alcaldía. “en Armenia Hay 275 juntas de acción comunal conformadas, pero hay más barrios que juntas. Lo que estamos haciendo el llamado de atención es que se ayuden a conformar juntas de acción comunal. Para eso está la Secretaría de Desarrollo Social, está la unidad de participación.

En ese momento están en posible elección porque puede pasar de todo, que porque la plancha no está lista y todo. Lo que tenemos en estadística hay 165 juntas listas para el 26 de abril para entrar en elección.

Esos casi son 165 barrios que van a tener la posibilidad de activar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde todo el tema electoral que tiene una junta de acción comunal.

¿Qué pasa si la junta no se inscribe o no participa en ese día?

Gracias a la circular que nos emitió el Ministerio del Interior a la del 2025 nos permite que nosotros como unidad de participación ciudadana adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social contemos con un calendario electoral unido al nivel nacional de manera inicial.

Valentina Suarez y Gonzalo Betancur de la secretaria de desarrollo social de la alcaldía de Armenia. Foto: Adrián Trejos Ampliar Valentina Suarez y Gonzalo Betancur de la secretaria de desarrollo social de la alcaldía de Armenia. Foto: Adrián Trejos Cerrar

Pero si usted hace parte de un barrio, si usted quiere formar su junta, no dude en escribirnos inmediatamente al correo uparticipacionciudadana@armenia.gov.co y programaremos todo el acompañamiento para que, si bien no se va a hacer el próximo 26 de abril en su barrio, lo hagamos en una fecha posterior ajustándonos a otro calendario legal.

¿Qué es importante?

Estamos modo de elecciones 26 de abril, salgan a participar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, vaya a la caseta comunal o donde dispuso la junta de acción comunal hacer su elección.