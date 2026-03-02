En el Quindío entregan parte de tranquilidad para elecciones al Congreso y consultas presidenciales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En el marco del comité de garantías electorales ampliado, las autoridades y entes competentes sostienen que están dadas todas las condiciones para el normal desarrollo de la jornada de este domingo 8 de marzo.

Inicialmente el delegado de la Registraduría Nacional en el departamento, Ángel Eduardo Triana destacó que están preparados y se ha generado una articulación clave entre las autoridades y los diferentes entes lo que permite un ambiente propicio para la contienda electoral.

También resaltó que en espacio escucharon a Policía y Ejército que entregaron parte de tranquilidad en materia de seguridad lo que determinará unas elecciones tranquilas.

Explicó que en el departamento contarán con 129 puestos de votación donde 36 son rurales y 93 urbanos, 1.535 mesas y más de 500 mil personas habilitadas para votar.

Gobernación del Quindío

Por su parte el director de participación ciudadana de la secretaría del interior del departamento, Sebastián Cárdenas sostuvo que están dadas todas las garantías para que se lleve a cabo la fiesta democrática en paz.

Fue claro que este tipo de espacios de cara a las elecciones son fundamentales para ultimas todos los detalles.

Asimismo, mencionó que referente a los candidatos al Congreso que han denunciado amenazas en su contra todo fue un tema mediático y que no fue aterrizado a los entes competentes por lo que impide una acción contundente por parte de las autoridades.

Secretaría de Gobierno de Armenia

Finalmente, el secretario de Gobierno de la ciudad Carlos Arturo Ramírez fue enfático en decir que todo está listo para el desarrollo de las elecciones con el objetivo que sea una jornada transparente y organizada.

Afirmó que los testigos están debidamente acreditados en todas las mesas por lo que también es importante para generar las garantías en el proceso.

Señaló que está a la espera de la firma del alcalde de la ciudad para definir las restricciones que se llevarán a cabo el próximo fin de semana de elecciones como posiblemente podría ser la ley seca desde el sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde y hasta el lunes 9 de marzo a las 6 de la mañana.

Es de anotar que la próxima sesión del comité de garantías electorales se realizará en el coliseo de Gimnasia, nuevo centro de los escrutinios de la ciudad, el próximo jueves 5 de marzo.