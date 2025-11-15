El Quindío cuenta con cuatro áreas de prevención para garantizar la movilidad en el puente festivo

Armenia

Sin duda el departamento es uno de los destinos predilectos por los visitantes para las temporadas vacacionales por eso las autoridades establecen diferentes actividades por la alta afluencia de vehículos.

La Mayor Sara Novoa, jefe de la seccional de tránsito del Quindío manifestó que despliegan toda la capacidad operativa en los cuatro corredores viales de ingreso al departamento para garantizar una movilidad tranquila para los viajeros.

“En este puente festivo la Policía Nacional a través de la seccional de tránsito y transporte del Quindío y con todas las autoridades encargadas de custodiar las vías que llegan a nuestro departamento, ha desplegado todas sus capacidades y actividades en los cuatro corredores viales del departamento para garantizar una movilidad tranquila y acompañar a todos nuestros viajeros", destacó.

Sostuvo que puntualmente en el corredor vial de La Línea que es uno de los más importantes del país tendrán una actividad permanente para brindar el acompañamiento y evitar afectaciones de movilidad por los siniestros viales.

“Especialmente en el corredor vial de la línea como uno de los corredores viales más importantes del país, nuestras unidades de tránsito van a tener una actividad permanente en los dos sentidos con el fin de brindar seguridad y orientar a los conductores a conducir con precaución, a cumplir con las normas de tránsito, a tratar de no generar ese tipo de accidentes que lo que hacen es congestionar y pues obviamente acompañarlos ante cualquier situación que se pueda presentar", indicó.

Llamado a conductores

Envío un llamado especial a los conductores que transitan esta vía para que manejen con mucha precaución y prudencia, no excedan la velocidad para que la movilidad sea fluida y no se generen las congestiones vehiculares.

“Las recomendaciones son cumplir con todas las normas de tránsito, conducir con precaución, no exceder los límites de velocidad que están permitidos, hacer una evaluación de su viaje antes de emprender el viaje, mirar esas rutas alternas que a veces tenemos y que dejamos de un lado y que cuando ocurren pues algunos algunos accidentes de algunos siniestros, pues es la mejor forma de de salir hacia el lugar de destino que teníamos inicialmente", sostuvo.

Asimismo, añadió: “Revisar el vehículo antes de iniciar un viaje para evitar así inconvenientes de tráfico sobre la vía, realizar esas pausas activas cuando son viajes de más de 8 horas, eso permite un descanso al conductor y tener una responsabilidad cuando está al volante. Cuando se presente cualquier situación se puedan comunicar a nivel nacional #767 que está dispuesto para todos nuestros usuarios viales".

La restricción para vehículos de carga igual o superior a 3.4 toneladas regirá para hoy hasta las 3 de la tarde, mañana domingo 16 de noviembre de 3 de la tarde a 11 de la noche y el lunes festivo 17 de noviembre de 10 de la mañana a 11 de la noche.