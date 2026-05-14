Fallo ordenó eliminar publicación de la SIC sobre sanción a Comfenalco Quindío

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El Juzgado de Circuito Laboral 010 de la ciudad de Bogotá ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en el término de 48 horas, eliminar la publicación que señala sanción a Comfenalco Quindío por violación al régimen de control de precios de medicamentos de hasta un 400%.

Sobre el tema, el director de la caja de compensación en el departamento José Fernando Montes explicó que una vez se dio el comunicado de la Superintendencia acudieron a interponer una acción de tutela en Bogotá en el que se solicitaba ampararse en el buen nombre y la presunción de inocencia.

Destacó que efectivamente el Juzgado ha fallado a favor y ha ordenado a la SIC a retirar toda la publicidad en la que se refiere a dicha sanción contra Comfenalco y también a quienes replicaron como fue el caso del presidente de la República, Gustavo Petro.

Mencionó que la auditoría se llevó a cabo en el año 2023, pero la sanción no está en firme por lo que debe presumirse la inocencia por parte de Comfenalco entendiendo que no hay un fallo definitivo.

“Y para fortuna de todos, en él se estaba solicitando ampararse el buen nombre y la presunción de inocencia de y efectivamente el juzgado ha fallado a favor de Comfenalco y ha ordenado a la SIC a retirar toda esta publicidad en la cual está hablando de dicha sanción de sus redes sociales y de igual forma también a quienes en su momento lo hicieron verbigracia del presidente de la República para que se deje claro el buen nombre de nuestra caja de compensación", manifestó.

Considera fue una ligereza de la entidad por lo que esperan que la SIC en su momento se pronuncie sobre el tema cuando se genere el fallo definitivo por lo que tienen absoluto conocimiento que al final saldrán absueltos de la sanción.

“Nosotros somos proveedores, tenemos tres droguerías. A través de las droguerías nosotros proveemos al detalle medicamentos al público en la forma en que lo hacen todas las demás droguerías de la ciudad y del país. Y el otro punto es el centro de distribución. Nosotros a través del centro de distribución de Comfenalco, que fue además el sitio donde se hizo la auditoría, nosotros despachamos, proveemos medicamentos de tipo institucional.“, informó.

Recordemos que la caja de compensación señaló que todo se debió a un error en el sistema de codificación que asignó un código equivocado al medicamento Ferinject.