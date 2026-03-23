Policía de carreteras del Quindío con plan especial para garantizar el retorno de viajeros

Armenia

Y es que uno de los puntos de atención especial es el corredor de la vía entre Cajamarca, Tolima y Calarcá, Quindío por la alta afluencia de vehículos en el marco del plan retorno de este puente festivo. Por eso las autoridades establecen diferentes actividades como charlas y recomendaciones para todos los actores viales con el fin de evitar accidentes de Tránsito.

La mayor Sara Novoa, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento dio a conocer que cuentan con toda la disposición para acompañar a los viajeros en el plan retorno por lo que el llamado es a madrugarle para evitar contingencias en las vías.

“Informamos que con motivo del puente festivo de San José, la Policía Nacional ha dispuesto un completo dispositivo de seguridad vial para garantizar la movilidad y la protección de todos los actores que van a transcurrir por las vías de nuestro departamento", indicó.

Añadió: “Hemos habilitado más de seis áreas de prevención donde nuestros uniformados estarán realizando puestos de control, verificación de documentos, pruebas de embriaguez, control de velocidad y adelantando todas las acciones pedagógicas".

Asimismo, entregó recomendaciones a los viajeros como es el de respetar las normas de tránsito con el fin de evitar siniestros viales puesto que el balance hasta el momento en esa materia ha sido positivo.

“Estamos realizando la campaña no más excusas en la vía, una estrategia enfocada en generar conciencia y responsabilidad en conductores y pasajeros, recordando que ninguna excusa justifica poner en riesgo la vida. El llamado es muy claro y es a respetar las normas de tránsito, a no exceder los límites de velocidad y a conducir con mucha responsabilidad. La seguridad es un compromiso de todos y el objetivo es salvar vidas", resaltó.

Es de anotar que para este lunes festivo la restricción para vehículos con capacidad de carga igual o superior a 3.4 toneladas es desde las 10 de la mañana a 11 de la noche