Polémica en el Quindío, aprobaron proyecto que traslada recursos del deporte, Indeportes al IDTQ

Armenia

Polémica en Quindío, aprobaron proyecto que traslada recursos del deporte al IDTQ

En la asamblea departamental del Quindío y con votación apretada de 6 a 5 los diputados aprobaron en segundo el proyecto de Ordenanza 005 de 2026, mediante el cual se trasladan 350 millones de pesos del presupuesto de Indeportes para el funcionamiento del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ), medida que se mantendrá para los próximos años.

Los diputados que votaron a favor del acuerdo fueron, Beatriz Aristizábal, Mónica Marín, Pedro León Martínez, Francisco López, Rodrigo Castrillón y César Londoño

Mientras que los cinco diputados que votaron en contra del acuerdo fueron, Jessica Obando, Ricardo Parra, John Fredy Cerón, Hugo Aristizábal y Jorge Iván Yusti

Esto a pesar de que presidentes de las ligas deportivas, entrenadores, y deportistas de forma masiva y a una sola voz se mostraron en contra de quitarle recursos al deporte para trasladarlos al organismo de tránsito, mientras que los agentes del IDTQ defendieron el traslado y aseguran que no están en contra del deporte, pero sin son necesarios los recursos para el funcionamiento de la entidad.

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En Caracol Radio Armenia hablamos con Olga Lucía Fernández, presidente de la liga de bádminton “nos preocupa todo, porque es un recurso que tenemos ganado desde el año 1992 y es un recurso que anualmente va incrementándose y que nos empiecen a quitar desde este año sigue para futuro. Hoy son 300 millones, el próximo son 700 y así se va a seguir multiplicando. Eso impacta directamente la inversión social del departamento del Quindío.

Y agregó “El deporte es transversal a toda la problemática social y ayuda desde todos los deportistas, entrenadores, ligas y que nos quiten ese recurso, porque no solamente están atentando contra una comunidad, sino contra nuestros deportistas que tanto orgullo nos dan día a día, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

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Hablando con la gente de IDTQ, ellos dicen que no se debe generar un enfrentamiento de IDTQ e Indeportes porque cada uno necesita los recursos.

Así es y en ningún momento hay enfrentamientos. Si hemos sido respetuosos, queremos mucho los agentes de tránsito, queremos mucho ese instituto, pero también hay que dar claridad en algo, cuando hay un instituto manejado, desde la parte administrativa bien, con unas proyecciones claras, no se presenta el déficit. Y yo creo que en Deporte se ha manejado muy bien los recursos y esto no se puede castigar.

Esto antes tienen es que premiar cómo seguimos invirtiéndole recursos al deporte para seguir cumpliendo metas. Además, hay un agravante, tránsito tiene cómo generar recursos propios, no conozco mucho el tema porque no es muy fuerte, pero hay cosas muy obvias que uno como ciudadano ve ¿Cuántos carros ruedan en Armenia placas de otros lados? ¿Por qué no se saca alguna campaña para que trasladen esas placas y eso genera ingresos al departamento?

Entonces, yo creo que hay que mirar otras alternativas y creemos que hay muchas. Estuvimos revisando con los presidentes de ligas varias alternativas, eh gestionar recursos, podemos mirar también el tema de educación, otros sectores que tienen muchos recursos, pero ¿por qué tocar el deporte? O sea, no entendemos esa parte y

¿Qué dicen los agentes del IDTQ?

Víctor Rodríguez agente del IDTQ señaló “Es que el deporte y la movilidad van cogidos de la mano, hemos escuchado las diferentes intervenciones de presidentes de liga donde están argumentando que se van a quedar sin el presupuesto de funcionamiento y lo que están argumentando es la falta de recurso para las diferentes entidades. Tenemos que tratar de la mano, pero no podemos decir que por culpa de los agentes se van a quedar aquellos monitores deportivos sin su trabajo.

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Y añadió “estamos hablando de un traslado de 350 millones cuando el instituto departamental solo en seguro, en seguros todo riesgo y vigilancia se consume casi todo el recurso del año. Esos recursos que van a trasladar son para funcionamiento para poder tener logística

“Tengan en cuenta que a partir del primero de julio los agentes de tránsito a nivel departamento municip

ales y departamentales, vamos a empezar a hacer las inspecciones técnicas acá en el lugar de los hechos. Al momento no tenemos la logística que solo el necro móvil vale 680 millones y no tenemos el recurso para poder asumir esta responsabilidad” puntualizó.

El gobierno departamental viene trabajando desde este cuatrienio solucionando problemas de los mandatos anteriores. Es difícil y complicado cuando traemos tanta carga presupuestal de hace más de 30 años.