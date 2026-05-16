Richard Ríos marca y Benfica golea: sin embargo no bastó y el equipo irá a Europa League

El Benfica está cumpliendo en casa y goleando parcialmente 3-1 al Estoril Praia, pero ni siquiera la contundente victoria le estaría alcanzando para quedarse con el título de la liga portuguesa. El gran protagonista del inicio fue el colombiano Richard Ríos, quien abrió el marcador apenas al minuto 7 con una gran definición que desató la ilusión en Lisboa.

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El mediocampista cafetero volvió a responder en un partido clave, apareciendo en ataque para adelantar a las águilas en uno de los encuentros más importantes de la temporada. Tras el tanto de Ríos, el Benfica mantuvo la presión ofensiva y amplió rápidamente la diferencia gracias a Alexander Bah al minuto 13 y posteriormente a Rafa Silva al 15’, dejando prácticamente sentenciado el compromiso desde muy temprano.

Vea el gol de Richard Ríos:

A pesar del dominio absoluto del Benfica, las noticias desde el otro partido no favorecen al conjunto lisboeta. El Sporting CP también está imponiéndose, parcialmente 2-0 frente al Gil Vicente FC, resultado que lo mantiene en la cima del campeonato portugués.

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Con estos marcadores, Benfica llegaría a 80 puntos, mientras que Sporting alcanzaría las 82 unidades, diferencia suficiente para quedarse con el título y enviar al Benfica a disputar la próxima edición de la Europa League.

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Por ahora, Richard Ríos cumple con una actuación destacada y mantiene viva la esperanza de los aficionados encarnados, aunque el desenlace del campeonato depende también de lo que ocurra en el partido del Sporting.