Luis Díaz, coronado campeón de la Bundesliga: aportó asistencia en último partido del Bayern

Luego de cuatro partidos desde que se coronó campeón matemáticamente, Bayern Múnich pudo alzar el título de la Bundesliga número 35 en su historia. El conjunto bávaro se impuso 5-1 al Colonia en el último partido de la liga, en una tarde en la que Harry Kane volvió a brillar y marcó un triplete, mientras que Luis Díaz disputó todo el compromiso.

Apenas pasaron 10 minutos cuando Harry Kane marcó el primero tras una asitencia de Joshua Kimmich. Tres minutos más tarde, el capitán movió el balón en corto desde un tiro libre y el inglés remató al arco para el 2-0, mientras que al 18′ descontó Colonia mediante Said El Mala y Tom Bischof puso el 3-1 parcial al 22′.

Para el segundo tiempo, Goretzka, quien no estará con el equipo desde la próxima temporada, le asistió a Kane el triplete al 69′. Este fue su gol número 36 en la Bundesliga en la actual campaña.

El último lo marcó Nicolas Jackson al 83′, luego de que Luis Díaz alcanzara a tocar el balón para dejarlo habilitado y el senagelés remató entre las piernas del arquero para el 5-1 final.

Luis Díaz, segundo máximo goleador de Bundesliga del Bayern

El colombiano cerró la temporada de Bundesliga con un pase gol, llegando así al número 18 en la campaña local. Por su parte, terminó con 15 anotaciones, intgrando la lista de los máximos goleadores de la competición.

En total, Lucho aportó en 33 goles del Bayern Múnich en la coronación de la Bundesliga, de los 122 goles convertidos por el equipo y con el que establecieron un nuevo récord de la competencia. Es decir, el aporte del guajiro fue en el 27.05% de las anotaciones del club.

A falta de un partido en la temporada, que será la final de la Copa de Alemania ante Stuttgart el próximo sábado 23 de mayo, Lucho firmó la mejor temporada de su carrera. En 50 juegos marcó 26 goles y dio 18 asistencias por todas las competiciones, paa un total de 44 aportes (G/A).

Entretanto, Harry Kane terminó indiscutidamente como el máximo goleador de la competición con 36 anotaciones y dio 5 asistencias. El francés, Michael Olise, fue el que más pases de gol realizó en la Bundesliga, con 19, así como logró marcar en las mismas oportunidades que Luis Díaz (15).

Así recibió Luis Díaz la medalla de campeón