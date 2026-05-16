🔴 Giro de Italia etapa 8 EN VIVO HOY: siga acá el minuto a minuto con Egan Bernal y Einer Rubio
La etapa 8 del Giro d’Italia 2026 tendrá un recorrido de 156 kilómetros.
La etapa 8 del Giro d’Italia 2026 tendrá un recorrido de 156 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.900 metros, en una jornada que combinará terreno llano y varios ascensos explosivos en el tramo final.
La primera parte de la etapa se disputará junto al mar Adriático sobre carreteras amplias y rápidas. Sin embargo, la dificultad comenzará tras el paso por Cupra Marittima, cuando el pelotón se dirija hacia el interior de la provincia de Fermo.
Los corredores deberán afrontar puertos como Montefiore dell’Aso y Monterubbiano antes de llegar al exigente muro del Ferro de Vía Cardarelli, con rampas del 11,1 %. Posteriormente aparecerán Capodarco y el duro ascenso de Vía Reputolo, que cuenta con pendientes promedio del 14,3 %.
La llegada en Fermo promete movimientos entre los favoritos de la clasificación general y una jornada ideal para ciclistas explosivos y especialistas en etapas de media montaña.
Viva la emoción de la octava fracción, con cuatro puertos de montaña
El pelotón acorta la distancia al lote principal
Aumentó la velocidad el Pelotón y acorta la diferencia con el lote principal -19 segundos.
Caída
Fabio Christen, del equipo Pinarello-Q36.5 Pro sufrió una fuerte caída faltando 117 Km. Por suerte no hubo más involucrados. El suizo se retira de la carrera
Se incrementa la diferencia del pelotón principal
Ganna y Bettiol amplían la diferencia sobre el pelotón +38 segundos.
El peloton intenta recuperar diferencia
A buen ritmo marcha el lote principal, pero Ganna y Bettiol tratan de extender la diferencia. +23 segundos.
Situación de carrera
La etapa 8 inició con la fuga de los italianos Alberto Bettiol y Filipo Ganna. El pelotón marchan 11 segundos y ruedan a una velocidad de 55 km/h
Bienvenidos al minuto a minuto de la Etapa 8 del Giro de Italia