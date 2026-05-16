🔴 Giro de Italia etapa 8 EN VIVO HOY: siga acá el minuto a minuto con Egan Bernal y Einer Rubio

La etapa 8 del Giro d’Italia 2026 tendrá un recorrido de 156 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.900 metros, en una jornada que combinará terreno llano y varios ascensos explosivos en el tramo final.

La primera parte de la etapa se disputará junto al mar Adriático sobre carreteras amplias y rápidas. Sin embargo, la dificultad comenzará tras el paso por Cupra Marittima, cuando el pelotón se dirija hacia el interior de la provincia de Fermo.

Los corredores deberán afrontar puertos como Montefiore dell’Aso y Monterubbiano antes de llegar al exigente muro del Ferro de Vía Cardarelli, con rampas del 11,1 %. Posteriormente aparecerán Capodarco y el duro ascenso de Vía Reputolo, que cuenta con pendientes promedio del 14,3 %.

La llegada en Fermo promete movimientos entre los favoritos de la clasificación general y una jornada ideal para ciclistas explosivos y especialistas en etapas de media montaña.

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Viva la emoción de la octava fracción, con cuatro puertos de montaña