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16 may 2026 Actualizado 16:23

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Giro de Italia

Clasificación general del Giro de Italia, tras etapa 8: así quedaron Egan Bernal y Einer Rubio

El ecuatoriano, Jhonatan Narváez, logró el segundo triunfo de etapa en la prsente edición de la carrera.

Afonso Eulálio, líder de la general, y Egan Bernal / Getty Images

Afonso Eulálio, líder de la general, y Egan Bernal / Getty Images / Dario Belingheri

Afonso Eulálio, líder de la general, y Egan Bernal / Getty Images
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Se llevó a cabo la octava fracción del Giro de Italia, que tuvo un recorrido de 156 kilómetros entre Chieti y Fermo, y contó con cuatro puertos de montaña, de los cuales tres fueron de cuarta y uno de tercera.

La fracción, que fue ganada por el ecuatoriano Jhonatan Narváez, quien repitió triunfo tras la coronación en la etapa 4, no contó con una fuga sólida. Hubo intentos desde temprano, que llegaron hasta los 3 minutos, pero la velocidad del pelotón siempre abrió la posibilidad a que sería alcanzado.

¿Cómo les fue a los colombianos en la etapa 8?

Tras la caza de la fuga en el último puerto de cuarta categoría, fue Jhonatan Narváez el que sacó la diferencia y cruzó en el primer puesto, 32 segundos por delante del noruego Andreas Leknessund, y del también noruego Martin Tjotta.

Egan Bernal cruzó entre Jonas Vingegaard y el líder de la general el portugués Afonso Eulálio. El tiempo del zipaquireño fue de una diference de 1′53″ segundos respecto a Narváez. Por su parte, Einer Rubio lo hizo en la casilla 75 a 7′30″.

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Jhonatan NarváezUAE Team3:37:26
2.Andreas LeknessundUno-X+32″
3.Martin Tjotta.Uno-X+42″
25.Egan BernalIneos+1′53″
75.Einer RubioMovistar Team+7′30″

Así quedó la clasificación general, tras etapa 8

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1.Afonso EulálioBahrain34:28:42
2.Jonas VingegaardTeam Visma+3′15″
3.Felix GallDecathlon+3′34″
15.Egan BernalIneos+6′18″
41.Einer RubioMovistar Team+24′44″

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David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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