Clasificación general del Giro de Italia, tras etapa 8: así quedaron Egan Bernal y Einer Rubio

Se llevó a cabo la octava fracción del Giro de Italia, que tuvo un recorrido de 156 kilómetros entre Chieti y Fermo, y contó con cuatro puertos de montaña, de los cuales tres fueron de cuarta y uno de tercera.

La fracción, que fue ganada por el ecuatoriano Jhonatan Narváez, quien repitió triunfo tras la coronación en la etapa 4, no contó con una fuga sólida. Hubo intentos desde temprano, que llegaron hasta los 3 minutos, pero la velocidad del pelotón siempre abrió la posibilidad a que sería alcanzado.

¿Cómo les fue a los colombianos en la etapa 8?

Tras la caza de la fuga en el último puerto de cuarta categoría, fue Jhonatan Narváez el que sacó la diferencia y cruzó en el primer puesto, 32 segundos por delante del noruego Andreas Leknessund, y del también noruego Martin Tjotta.

Egan Bernal cruzó entre Jonas Vingegaard y el líder de la general el portugués Afonso Eulálio. El tiempo del zipaquireño fue de una diference de 1′53″ segundos respecto a Narváez. Por su parte, Einer Rubio lo hizo en la casilla 75 a 7′30″.

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Jhonatan Narváez UAE Team 3:37:26 2. Andreas Leknessund Uno-X +32″ 3. Martin Tjotta. Uno-X +42″ 25. Egan Bernal Ineos +1′53″ 75. Einer Rubio Movistar Team +7′30″

Así quedó la clasificación general, tras etapa 8

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Afonso Eulálio Bahrain 34:28:42 2. Jonas Vingegaard Team Visma +3′15″ 3. Felix Gall Decathlon +3′34″ 15. Egan Bernal Ineos +6′18″ 41. Einer Rubio Movistar Team +24′44″

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