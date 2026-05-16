¿En qué posición partirá David Alonso en el GP de Cataluña?: Así le fue en la clasificación

Sexta parada del Mundial de Moto2. Esta vez la ubicación es Cataluña, para seguir el desarrollo de un campeonato emocionante en el que el colombiano David Alonso es protagonista a bordo de su Kalex, aunque no ha tenido las mejores últimas semanas.

El joven piloto acarrea con una lesión en el hombro derecho. Sufrió una caída en un entrenamiento para el GP de Francia y aun así, hizo una buena clasificación en Le Mans, pero terminó sin sumar en la carrera. Esta vez, para el GP de Cataluña, los problemas volvieron a aquejar al colombiano.

¿Cómo le fue a David Alonso en la clasificación del GP de Cataluña?

El Gran Premio de Cataluña no inició de la mejor manera para Alonso, pues en el inicio de la sesión de práctica tuvo un problema eléctrico en su moto, que lo dejó parado casi toda la tanda. Esto lo condenó a tener que pasar por la Q1, pero aun con los inconvenientes logró quedar cuarto y con ello el boleto a la Q2.

En esta instancia no pudo marcar diferencia y marcó un tiempo de 1:41:806, para quedar en el puesto 13°, a 730 milésimas del ganador de la pole, el italiano Celestino Vetti, quien logró 1:41:076 y logró récord en el circuito.

¿En qué puesto largará Alonso?

Así las cosas, Alonso largará en el puesto 13 este domingo en la carrera que tendrá lugar desde las 5:15 a.m. hora de Colombia. Esta, tendrá tranmisión de ESPN y Disney+.

Alonso marcha en la quinta posición del campeonato con 48 puntos, mientras que su compañero de equipo, Daniel Holgado, es sexto con 43.