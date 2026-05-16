Defensoría alerta por crímenes en época electoral “son de extrema gravedad”

Justicia

La Defensoría del Pueblo calificó de “extrema gravedad” los asesinatos de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde del municipio de Cubarral (Meta), y de su asesor, Eder Fabián Cardona López, ocurridos en la noche del pasado viernes 15 de mayo.

Igualmente, detalló que se presentó un atentado contra el excandidato a la Alcaldía de este municipio, Julián Cardona.

“Estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios”, señaló la Defensoría.

También indicó que estos hechos afectan la democracia, pues ocurren a menos de 15 días de las elecciones presidenciales.

“La violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes y a la Fiscalía para avanzar con celeridad en las investigaciones, esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la seguridad y las garantías democráticas de quienes participan en la vida política del país”, señaló la entidad, que además le hizo un llamado al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección.

Por último, la Defensoría del Pueblo se solidarizó con los familiares de las víctimas.

“Manifestamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, así como nuestra disposición de acompañarles en todos los procesos para el esclarecimiento de los hechos y la debida protección de las víctimas”, concluyó.