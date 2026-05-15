¿A qué hora es el partido Tolima vs Nacional? Prográmese con las semifinales de la Liga Colombiana / Colprensa

Las semifinales de la Liga Colombiana 2026-I comenzarán este fin de semana con los duelos de ida.

Por un lado está el compromiso entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, que comenzará en el Manuel Murillo Toro de Ibagué; por otro, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla se verán las caras en el Estadio El Campín.

En cuanto al primero de estos enfrentamientos, se trata de dos equipos que en los últimos ocho años han disputado tres finales. Dos de ellas las ganó Nacional (2022-I, 2025-II) y la restante fue para el Tolima (2018-I). Ahora se miden una instancia antes, pero con el mismo deseo de imponerse a como dé lugar.

La apertura de puertas en el Murillo Toro comenzará sobre las 3 de la tarde y la barra visitante podrá ingresar al escenario entre 11 de la mañana y 2 de la tarde. Asimismo la boletería se podrá conaseguir digitalmente o en la taquilla del estadio desde las 10 de la mañana.

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¿A qué hora es el partido Tolima vs Nacional?

El duelo que abrirá las semifinales de la Liga será Tolima vs Nacional, programado para el sábado 16 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Como se mencionó anteriormente, la ida se llevará a cabo en Ibagué, mientras que la vuelta será en territorio antioqueño.

Recuerde que este partido contará con la transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y tendrá el minuto a minuto EN VIVO por la página web de Caracol Deportes.

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