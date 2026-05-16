Asesinan al exalcalde de Cubarral, Meta; acompañante también murió tras el ataque

El Departamento de Policía Meta informó que los hechos ocurrieron hacia las 8:50 p. m. del viernes 15 de mayo, cuando a través de una llamada telefónica a la Estación de Policía de Cubarral se solicitó apoyo para atender un presunto accidente de tránsito en la vía que conduce hacia el cruce del municipio.

Tras activar los protocolos de emergencia y coordinar el envío de una ambulancia, las autoridades confirmaron que se trataba de un atentado con arma de fuego. Hacia las 9:15 p. m. ingresó al centro asistencial Rogers Mauricio Devía Escobar, quien presentaba una herida de bala en la cabeza y ya no tenía signos vitales, según el reporte preliminar del personal médico.

Minutos después fue atendido Eder Fabián Cardona López, quien también presentaba lesiones por arma de fuego. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido al hospital del municipio de Granada, donde posteriormente falleció.

A través de su cuenta en X, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lamentó el crimen, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

La mandataria también desmintió versiones que circulan en redes sociales sobre presuntos enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el Ejército en la zona, y aseguró que las autoridades mantienen operaciones especiales en el departamento, con énfasis en el lugar de los hechos.

Asimismo, convocó un consejo extraordinario de seguridad para este domingo en la Gobernación del Meta, con el propósito de analizar la situación y fortalecer las acciones de investigación y control, encuentro al que fueron invitados altos mandos de la Fuerza Pública y el ministro de Defensa.

La Policía Nacional indicó que dispuso todas sus capacidades institucionales para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los responsables.