Risaralda fortalece cooperación internacional con Japón para impulsar competitividad e innovación

Pereira

Risaralda avanza en una nueva estrategia de cooperación internacional orientada al fortalecimiento empresarial, la competitividad y la transferencia de conocimiento técnico, gracias a una alianza con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

La iniciativa, liderada por la Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, permitirá la llegada de un voluntario internacional en el marco del Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación con el Extranjero (JOCV).

El programa tendrá una duración de dos años y estará enfocado en promover intercambio de experiencias, fortalecimiento institucional y acompañamiento a iniciativas relacionadas con competitividad, innovación e internacionalización.

La estrategia contempla tres etapas principales: una fase inicial de adaptación e inmersión territorial, una etapa de implementación y generación de resultados y finalmente un componente orientado a consolidar procesos sostenibles en el tiempo.

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La secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, Gladyberth Quintero, destacó que esta cooperación representa un paso importante en la consolidación de relaciones institucionales y de hermandad con Japón.

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“Le damos la bienvenida a nuestro voluntario de JICA, una agencia de cooperación internacional, con la que hemos venido trabajando, para llegar a este punto, fortaleciendo esos lazos de hermandad con Japón. Contar con el conocimiento que tiene nuestro voluntario, va a ser indispensable para el desarrollo de las actividades e iniciativas que hay desde la secretaría y la dirección de competitividad”, afirmó Quintero.

Desde la Gobernación señalaron que esta alianza internacional permitirá fortalecer proyectos enfocados en desarrollo económico territorial y abrir nuevas oportunidades de cooperación y conexión global para Risaralda.

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Se resaltó además que el acompañamiento técnico del voluntariado será clave para apoyar diferentes iniciativas impulsadas desde la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Competitividad del departamento.