Mesada 14 para pensionados: ¿Quiénes son los únicos jubilados que recibirán beneficio? Monto total

En Colombia, un grupo específico de pensionados seguirá recibiendo en 2026 un ingreso adicional conocido como mesada 14, un beneficio que equivale a un pago extra de la pensión mensual y que se entrega una vez al año.

Aunque este derecho fue eliminado para la mayoría de jubilados en reformas anteriores, la Ley 100 de 1993 aún ampara a ciertos sectores, dependiendo de la fecha en la que adquirieron su estatus pensional y el monto que reciben.

Este pago no aplica de manera generalizada y solo cobija a quienes cumplen condiciones muy puntuales establecidas por la normativa vigente.

Qué es la mesada 14

La mesada 14 corresponde a una pensión adicional, igual al valor mensual que recibe el jubilado, y se suma a las mesadas ordinarias. Aunque el beneficio fue desmontado progresivamente para nuevos pensionados, el derecho se mantiene para algunos grupos protegidos por regímenes de transición y excepciones legales.

Actualmente, la mesada 14 solo se reconoce a pensionados que cumplan criterios específicos relacionados con antigüedad, régimen especial o nivel de ingresos.

Quiénes reciben la mesada 14 en 2026

Pensionados antiguos

Son aquellos que obtuvieron su pensión por vejez, invalidez o jubilación antes del 25 de julio de 2005. Para este grupo, el derecho a la mesada 14 se conserva, aunque en algunos casos existen límites relacionados con el monto mensual de la pensión.

Pensionados de la Fuerza Pública

Incluye a miembros retirados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como a civiles vinculados al sector defensa. Este grupo mantiene el beneficio debido a su régimen pensional especial.

Docentes con régimen especial

Los maestros que se vincularon o adquirieron su estatus pensional antes del 25 de junio de 2005 continúan recibiendo la mesada 14, de acuerdo con las disposiciones que protegen su régimen diferencial.

Pensionados intermedios

Aplica para quienes se pensionaron entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011, siempre y cuando su mesada mensual sea inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De cuánto es la mesada 14 en 2026

El valor de la mesada 14 no es uniforme para todos los pensionados, ya que depende del monto de la pensión y del mecanismo de reajuste anual. Tanto las mesadas ordinarias como las adicionales (13 y 14) se incrementan bajo las mismas reglas.

Qué pasa con los pensionados que reciben un salario mínimo

Las pensiones equivalentes a un salario mínimo se ajustan con el aumento decretado por el Gobierno Nacional. Para 2026, el salario mínimo quedó fijado en $1.750.905.

En consecuencia, para quienes tienen derecho a la mesada 14, los valores son:

Mesada mensual: $1.750.905

Mesada 13: $1.750.905

Mesada 14: $1.750.905

Pensionados con ingresos superiores al mínimo

En estos casos, el incremento se calcula con base en la inflación del año anterior, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para 2026, el IPC fue del 5,1 %, porcentaje que se aplica directamente sobre la pensión que el jubilado recibió en 2025.