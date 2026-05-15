Denuncian presuntas irregularidades en millonario contrato de erradicación de cultivos ilícitos

El documento alerta sobre posibles maniobras para declarar desierto, por cuarta vez consecutiva, un contrato de más de 60 mil millones de pesos destinado a la erradicación manual de cultivos ilícitos en Colombia.

La denuncia, radicada bajo el número E-2026-271603, advierte que dentro de la DIRAN existirían fuertes intereses para impedir la adjudicación del proceso contractual PN DIRAN SA MC 001-2026, relacionado con los Grupos Móviles de Erradicación en diferentes regiones del país.

Según el oficio radicado en organismos de control, varios oficiales habrían anticipado internamente que el contrato sería declarado desierto incluso antes de conocerse oficialmente las evaluaciones técnicas finales.

El documento señala directamente a funcionarios encargados de contratación, asuntos jurídicos y manejo financiero dentro de Antinarcóticos.

La denuncia establece que los procesos de erradicación llevan casi tres años enfrentando demor, suspensiones y declaraciones de desierto que habrían terminado favoreciendo el traslado de recursos hacia otras áreas como aviación, logística y mantenimiento de aeronaves.

La situación habría llegado a tal punto que el subdirector de la Policía, el general Rosemberg Novoa, decidió apartar a funcionarios de la DIRAN de la evaluación de las ofertas y nombrar un comité externo integrado por oficiales de la Academia Superior de Policía para garantizar transparencia y objetividad en el proceso.

La misiva advierte sobre el impacto que tendría una nueva frustración contractual en la política antidrogas del Gobierno Nacional y en los compromisos internacionales de Colombia frente a Estados Unidos.

Incluso se menciona que la Procuraduría habría citado a una mesa de trabajo para revisar el proceso contractual.