Capturaron a presunto responsable de cometer delitos sexuales contra su hija de 12 años en Tenjo

Captura de hombre señalado presuntamente de cometer delitos sexuales contra su hija en Tenjo, Cundinamarca. Foto: Policía

La Policía Nacional, en el departamento de Cundinamarca y en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal, capturaron a un hombre señalado presuntamente de cometer delitos sexuales contra su hija menor de edad en el municipio de Tenjo, Cundinamarca.

El operativo se realizó en la vereda Chince, sector del Camellón Pan de Azúcar, donde fue capturado Mauricio Linares Bustos, padre de la menor, quien cuando la niña se dormía aprovechada para accederla sexualmente.

Frente a estos hechos, la mamá de la niña notó comportamientos extraños de su hija y de inmediato contactó a las autoridades.

Con la Unidad Básica de Investigación Criminal de Tenjo se procedió a hacer una investigación para establecer lo sucedido con la menor. Así mismo, la niña fue traslada a un centro médico para su valoración salvaguardando su integridad.

Los investigadores recopilaron pruebas que les permitió judicializar y capturar a Linares por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado y acceso carnal violento agravado.

Finalmente, un Juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.