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14 may 2026 Actualizado 14:22

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Economía

Mujer desapareció en el sur de Bogotá tras practicarse un procedimiento estético

Una de las personas que la acompañaba asegura que la mujer estaba desorientada y tenía complicaciones para respirar.

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En el barrio Venecia, sur de Bogotá, Bomberos y Policía adelantan un operativo de rescate, buscando a una mujer de 52 años que desapareció luego de realizarse una cirugía estética este miércoles, 13 de mayo, en la mañana.

Ante la situación, familiares y amigos llegaron hasta la estética ubicada sobre la Autopista Sur y aseguraron a Caracol Radio que la mujer se habría quedado internada en lugar para su recuperación tras el procedimiento, pero no volvió a responder su celular.

Las autoridades en rescate decidieron romper la puerta del establecimiento para lograr buscar a la mujer, pero al entrar no encontraron rastro de ella y los dueños de la estética se habían llevado varias cosas del lugar.

¿Quién es la mujer?

Se trata de Yulixa Toloza, estilista, quien acudió a la clínica estética Beauty Láser para practicarse una liposucción láser por la que pagó entre 3 y 5 millones de pesos.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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