Mujer desapareció en el sur de Bogotá tras practicarse un procedimiento estético

En el barrio Venecia, sur de Bogotá, Bomberos y Policía adelantan un operativo de rescate, buscando a una mujer de 52 años que desapareció luego de realizarse una cirugía estética este miércoles, 13 de mayo, en la mañana.

Ante la situación, familiares y amigos llegaron hasta la estética ubicada sobre la Autopista Sur y aseguraron a Caracol Radio que la mujer se habría quedado internada en lugar para su recuperación tras el procedimiento, pero no volvió a responder su celular.

Las autoridades en rescate decidieron romper la puerta del establecimiento para lograr buscar a la mujer, pero al entrar no encontraron rastro de ella y los dueños de la estética se habían llevado varias cosas del lugar.

¿Quién es la mujer?

Se trata de Yulixa Toloza, estilista, quien acudió a la clínica estética Beauty Láser para practicarse una liposucción láser por la que pagó entre 3 y 5 millones de pesos.