“Que nos digan dónde la tienen”: amiga de mujer desaparecida tras cirugía estética en Bogotá

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En los micrófonos de 6AMW con Julio Sánchez habló Yuri Mora, amiga de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció luego de practicarse una cirugía estética en un establecimiento comercial en en el barrio Venecia.

“Después de12 de horas de búsqueda y suplicas lo único que queremos es que nos digan donde la tienen, que nos den un mensaje para que nos digan donde la podemos encontrar. No hemos parado de buscarla ni un segundo”, dijo la mujer.

Así mismo, Yuri aseguró que era ella quien la iba a acompañar en su noche de recuperación en el lugar, pero no fue posible.

“Venia a quedarme con ella y decían que era mejor que se quedara en observación y luego empezaron a sacar a excusas. Nos bloquearon de todo”, agregó.

La mujer aseguró que después del procedimiento, Yulixa presentaba quebrantos de salud.

“Ella salió muy descompensada y le sacaron cantidades de grasa que no eran las correctas. Ella salió mal, ella no estaba en buenas condiciones para irse como dicen”, aseveró.

¿Qué dicen las autoridades de la zona?

La alcaldesa de la localidad de Tunjuelito, Claudia Collante aseguró en 6AMW que todas las autoridades están alerta para así lograr dar con el paradero de la mujer de 52 años.

“Recibimos una llamada de auxilio a las 6 de la mañana y activamos el consejo local de seguridad y todas las autoridades trabajamos en conjunto”, aseguró.

Precisamente, la llamada de auxilio fue de otra mujer que se encontraba en el lugar y que también se había hecho un procedimiento estético.

“Encontramos a la persona que salió a través de una ambulancia para ser atendida”, agregó Collante.

De acuerdo con la alcaldesa, el establecimiento no contaba con los permisos de la Secretaría de Salud, por eso se adelantaran las investigaciones pertinentes por parte de las autoridades.