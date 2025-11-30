Esta es la mejor playa en Colombia para ir con niños, está muy cerca de Cartagena // Caracol Radio

La temporada alta de viajes del mes de diciembre es una de las más esperadas por los colombianos, impulsada por las vacaciones escolares, las fiestas de fin de año y el clima favorable en gran parte del país. Durante este mes, miles de familias, parejas y grupos de amigos se movilizan hacia los principales destinos turísticos, lo que genera un aumento significativo en la demanda de vuelos, transporte terrestre, hospedajes y actividades recreativas.

Entre los destinos que lideran las búsquedas y reservas en diciembre se destacan Cartagena, Santa Marta, Medellín y San Andrés, ciudades que combinan playa, eventos culturales, actividades familiares y una robusta oferta hotelera. Estas capitales turísticas concentran gran parte del flujo de viajeros nacionales e internacionales, especialmente durante la última semana del año.

Según tendencias de búsqueda y comportamiento digital, diciembre registra picos históricos en consultas sobre tiquetes aéreos, hoteles, planes familiares y destinos con clima cálido. Además, los viajes en familia representan una de las principales motivaciones de desplazamiento, seguidos por escapadas en pareja y turismo de descanso, lo que convierte esta temporada en una de las más estratégicas para el sector turístico y los contenidos digitales orientados a viajes.

En ocasiones, la demanda incrementa aún más en consecuencia de las dos principales festividades decembrinas, la Navidad y el Año Nuevo, siendo estas dos fechas las de mayor afluencia en hoteles, con precios un poco más altos en comparación a otros.

Le puede interesar: Colombiana de 123 años reveló el secreto de la longevidad, no es hacer ejercicio

¿Cuál es la mejor playa de Colombia para ir en familia según la IA?

Tras consultarle a la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT sobre cuál era la mejor playa en dentro del territorio nacional para ir en familia y con niños, respondió con una lista de los mejores espacios playeros para familias dentro de Colombia, conformando una lista bastante interesante para quienes se encuentren en la zona costera del país:

Playa Blanca (Isla Barú).

Parque Nacional Natural Tayrona.

San Andrés y Providencia.

Taganga.

Playa de los Alemanes (San Andrés).

Capurganá y Sapzurro.

Punta Gallinas.

¿Cómo llegar hasta esta playa?

Si desea visitar esta playa junto a su familia en sus próximas vacaciones, le mostramos algunas indicaciones y recomendaciones para aprovechar lo más posible este destino:

Lea también: ¿Cuánto vale el pasaje en bus de Bogotá a Santa Marta? Ruta y tiempo de recorrido aproximado

Para llegar hasta Playa Blanca, en Isla Barú desde la ciudad de Cartagena, puede optar por realizar el trayecto de manera terrestre o por vía marítima: