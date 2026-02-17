Por presunta corrupción para comprar juguetes: Fiscalía acusó a Hugo Aguilar

Justicia

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, por las presuntas irregularidades en un contrato suscrito en agosto de 2007, por un valor superior a los 650 millones de pesos y que tenía por objeto la adquisición y entrega de juguetes para niños de escasos recursos del departamento.

Según la investigación, “se habrían presentado varias anomalías en la planeación, celebración y ejecución del mencionado contrato, las cuales no fueron advertidas por el entonces mandatario. En ese sentido, es señalado de omitir su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública”.

La Fiscalía recopiló elementos materiales probatorios que advierten que hubo inconsistencias en la fase preconstractual como estudios previos incompletos, ausencia de un censo poblacional para conocer cuántos menores de edad tenían condiciones de pobreza y en qué municipios estaban ubicados.

Tampoco se argumentó la necesidad de implementar dicho proyecto y de destinar los recursos para financiarlo.

Además mediante licitación pública se entregó el contrato a una fundación que no tenía la capacidad para cumplir con el objeto del contrato.

“En lo que respecta a la ejecución se conoció que el contratista entregó 36.000 de los 130.000 juguetes que debía suministrar. A esto se suma un modificatorio que se hizo para aumentar el valor de cada artículo de 5.000 a 6.500 pesos. Esto le permitió a la fundación apoderarse de 416 millones de pesos#, detalló la Fiscalía.

Por estos hechos, la Fiscalía formalizó el llamado a juicio al exgobernador de Santander, quien ahora tendrá que responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

La acusación la formalizó una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.