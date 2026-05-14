Jurisdicción Agraria no se ha podido debatir en Senado: no hubo quórum

Una vez más, la plenaria del Senado no logró avanzar en la discusión de la jurisdicción agraria por falta de quórum. Por eso, ahora el debate continuaría hasta la próxima semana.

Aunque el proyecto tiene mensaje de insistencia y la mesa directiva lo ubicó en el primer punto del orden del día, no se ha podido completar en número mínimo de senadores para dar la discusión.

Al respecto, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro lanzó duras críticas contra su contendora, la senadora Paloma Valencia, por su ausencia en la discusión.

“Hoy hay una labor esencial en el Congreso y es discutir un tema que es estratégico para nuestro país: la necesidad de que haya una jurisdicción agraria. Buena parte de los problemas en nuestra historia que han llevado incluso al conflicto armado y a la violencia gira en torno a la propiedad de la tierra”, dijo.

Y aseguró sobre Valencia: “Aunque a ella le gusta tanto decir que es la que está siempre dispuesta a polemizar y debatir; por una sencilla razón no quiere venir, y es que su primo, Nicolás Laserna ha sido responsable de haber ocupado un baldío de la Nación que tuvo que devolverle a la Agencia Nacional de Tierras en días pasados”.