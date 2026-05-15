Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 may 2026 Actualizado 22:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Nuevo choque entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Con mi hija no se metan”

La discusión la generó la mención de la hija de la senadora Paloma Valencia, a modo de ataque político, en la cuenta de un seguidor del candidato y abogado.

Laura Duarte@laurad_duarte

Añadir Caracol Radio en Google

Se presentó un nuevo choque entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Esta vez, por una publicación de un seguidor del abogado, que uso como ataque político a la hija de la congresista del Centro Democrático.

Valencia reaccionó públicamente al mensaje, en el que intentaban vincular a su hija, Amapola, con la campaña de Claudia López y la senadora Angelica Lozano, quien, según la publicación, sería su madrina de bautismo.

La senadora señaló directamente al candidato presidencial: “Candidato Abelardo de la Espriella y sus bodegas: con mi hija no se metan”, escribió en X.

Al respecto, De la Espriella respondió también a través de X y rechazó cualquier intento de involucrar menores en discusiones políticas.

“Doctora Paloma, rechazo cualquier intento de instrumentalizar a los niños en la batalla política”, dijo.

Y aseguró que en su campaña “no hay bodegas”: “Entiendo su preocupación como madre y como candidata; sin embargo, también es importante dejar claro que en mi campaña no hay bodegas. No permita que la indignación nuble su juicio”.

Finalmente, De la Espriella envió un mensaje a sus seguidores y activistas de todas las campañas para no referirse a menores en medio de la confrontación electoral.

“Los niños son sagrados. Por favor, no los usen en la confrontación política”, concluyó.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir