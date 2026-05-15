Nuevo choque entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Con mi hija no se metan”

Se presentó un nuevo choque entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Esta vez, por una publicación de un seguidor del abogado, que uso como ataque político a la hija de la congresista del Centro Democrático.

Valencia reaccionó públicamente al mensaje, en el que intentaban vincular a su hija, Amapola, con la campaña de Claudia López y la senadora Angelica Lozano, quien, según la publicación, sería su madrina de bautismo.

La senadora señaló directamente al candidato presidencial: “Candidato Abelardo de la Espriella y sus bodegas: con mi hija no se metan”, escribió en X.

Al respecto, De la Espriella respondió también a través de X y rechazó cualquier intento de involucrar menores en discusiones políticas.

“Doctora Paloma, rechazo cualquier intento de instrumentalizar a los niños en la batalla política”, dijo.

Y aseguró que en su campaña “no hay bodegas”: “Entiendo su preocupación como madre y como candidata; sin embargo, también es importante dejar claro que en mi campaña no hay bodegas. No permita que la indignación nuble su juicio”.

Finalmente, De la Espriella envió un mensaje a sus seguidores y activistas de todas las campañas para no referirse a menores en medio de la confrontación electoral.

“Los niños son sagrados. Por favor, no los usen en la confrontación política”, concluyó.