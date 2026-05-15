¿Hay alerta por posibles propagación de Hantavirus en zona de frontera?

Cúcuta

Una de las noticias en salud a nivel mundial de las últimas semanas ha sido la alerta por posible propagación masiva del Hantavirus en varios países de Europa, África, Asia y en América. Hecho que comienza a encender las alertas en el sector salud de Norte de Santander, por sus 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela.

David Fajardo Granados, médico cucuteño, especialista en Salud Familiar y magíster en Alta Dirección Pública, Coordinador y docente del programa de Medicina de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta, en diálogo con Caracol Radio, resaltó que, a pesar que la “Organización Mundial de la Salud calificó en Hantavirus como riesgo bajo de epidemia, sí se podrían presentar pequeños brotes o casos positivos diseminados”.

Para Fajardo, quien además fue el coordinador de vacunación de COVID 19 en Norte de Santander, el departamento sí tiene un riesgo por ser zona de frontera. “Venezuela es un país que desde hace más de 10 años no informa a la Organización Mundial de la Salud nada sobre vigilancia epidemiológica. Es decir, no hay los controles efectivos mínimos necesarios para mitigar pandemias o enfermedades como esta, lo que haría que en nuestra zona de frontera la población pendular o fluctuante que venga del lado venezolano pudiese contener algunos de los síntomas”.

Adicional a lo anterior, resaltó que el Mundial de Futbol 2026, también podría significar un foco de propagación masiva de este virus.

“Por ejemplo, de los casos que se han confirmado ahorita se encuentran como estuvimos en el COVID-19, en aislamiento, ellos y sus familias en seguimiento y todos sus posibles contactos en el último mes antes de subirse al crucero bajo vigilancia estricta epidemiológica los 42 días siguientes. Importante decir, claro, a nivel mundial puede haber una posible propagación de cualquier tipo de epidemia”.

Más información 30 menores resultaron heridos tras accidente de un bus escolar en Norte de Santander

Resaltó que, al igual que el Covid 19, el distanciamiento de dos metros entre personas y el uso de tapabocas, es claves para evitar un posible contagio. Además, el mantener limpios y ventilados los espacios cerrados en casas, oficinas, instituciones educativas, etc.

Así mismo enfatizó que “actualmente no existe un caso confirmado como tal (en Colombia). Lo segundo es que las personas que fallecieron en el crucero lastimosamente fueron adultos mayores y con algunas condiciones de base”.