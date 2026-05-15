Condenado a prisión hombre que mataba palomas con los dientes en Ocaña

Norte de Santander.

Un juez de conocimiento condenó a 2 años y 6 meses de prisión a Ronald Stiven Trigos Rodríguez, tras hallarlo responsable de la muerte de dos palomas en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2025 en el parque 29 de Mayo, un sitio frecuentado por ciudadanos que acostumbran a alimentar a estas aves.

Según el ente acusador, el hombre atacó a los animales utilizando sus dientes, causándoles la muerte en plena vía pública, situación que generó rechazo entre las personas que se encontraban en el lugar.

Durante el proceso judicial, Trigos Rodríguez aceptó su responsabilidad antes de la audiencia de acusación, por lo que fue condenado por el delito de muerte animal agravada.

El juez del caso negó cualquier beneficio judicial y la posibilidad de prisión domiciliaria, por lo que el hombre deberá cumplir la totalidad de la condena en un centro penitenciario.

El hoy sentenciado permanece privado de la libertad desde septiembre de 2025, luego de haber sido capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional. La sentencia quedó en firme.