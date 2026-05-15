Secretaría de Educación reconoce demoras para resolver falta de docente en escuela de Sardinata

Cierran escuela rural en Norte de Santander por falta de docente. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La Secretaría de Educación de Norte de Santander se pronunció frente a la situación que enfrenta la sede El Oriente de la Institución Educativa Rural El Recreo, en el corregimiento de Luis Vero, zona rural de Sardinata, donde padres de familia completan tres días de manifestaciones por la falta de una docente para educación inicial.

La secretaria de Educación departamental, Laura Cáceres, explicó a Caracol Radio que la problemática se originó tras el accidente registrado en abril pasado, en el que falleció una profesora de la institución y otras docentes resultaron afectadas.

“Tenemos un problema bastante grande en esa institución y es que esa fue la situación del accidente que se presentó en el mes de abril, donde una docente fallece y otras docentes también tuvieron alguna situación”, manifestó la funcionaria.

Cáceres señaló que, aunque la Gobernación adelantó el proceso para suplir la vacante, la docente que fue designada presentó problemas de salud apenas se posesionó en el cargo.

“Ya se había buscado, ya estaba nombrada y ya estaba posesionada, pero lastimosamente la docente fue al médico y le dieron una incapacidad por unos meses”, afirmó.

La funcionaria indicó que esta situación obligó a reiniciar el trámite administrativo para poder enviar una profesora temporal mientras la docente titular logra recuperarse.

“Nos queda enviar una docente temporal mientras la profesora puede recuperarse de salud”, agregó.

Frente a las protestas de los padres de familia, la secretaria aseguró que desde la oficina de planta docente y las directivas del plantel han mantenido comunicación permanente con la comunidad educativa.

Sin embargo, cuestionó la suspensión de clases en la institución.

“Los perjudicados finalmente son los niños. Allá se encuentran los otros docentes, entonces toda la comunidad educativa se está viendo afectada por una decisión que no es la más correcta”, sostuvo Cáceres.

La administración departamental espera resolver la situación en los próximos días para normalizar las actividades académicas en esta sede rural de Sardinata.