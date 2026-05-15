Familias desplazadas del Catatumbo están invadiendo terrenos en zona rural de Ocaña

Ocaña

Habitantes del corregimiento de Aguas Claras, zona rural de Ocaña en Norte de Santander se encuentran en alerta máxima por la invasión de terrenos, al parecer, por parte de familias desplazadas de la región del Catatumbo.

Según lo narró a Caracol Radio un habitante de la zona, un grupo significativo de personas llegaron hasta zona rural del corregimiento y comenzaron a invadir varios terrenos, argumentando que no tienen donde vivir y que el Gobierno nacional los tiene abandonados.

Entre las personas desplazadas hay habitantes de municipios como Teorama, El Tarra y San Calixto.

Esta situación se vendría presentando desde hace varias semanas, por el recrudecimiento del conflicto armado en zona rural de esos municipios.

Según datos oficiales entregados por las autoridades que conforman el PMU Catatumbo, durante los últimos 16 meses, más de 100.000 personas han salido desplazadas de sus territorios, por la guerra territorial entre las disidencias de las FARC y el ELN.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado frente a esta situación que se viene presentando en zona rural Ocaña.