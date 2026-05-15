A la cárcel hombre señalado de abusar sexualmente de dos menores en el Catatumbo
El procesado habría cometido los hechos en zona rural de El Tarra y Ocaña.
Norte de Santander.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre de 45 años señalado de abusar sexualmente de dos menores de edad en hechos ocurridos en zona rural de los municipios de El Tarra y Ocaña, en Norte de Santander.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el primer caso se habría presentado en mayo de 2012, cuando presuntamente el hombre accedió sexualmente a una adolescente de 14 años, quien quedó embarazada producto de la agresión y dio a luz a una niña.
El segundo hecho investigado ocurrió en junio de 2025. Según las autoridades, el hombre habría llevado a otra menor de 14 años que sería su hija hasta un motel bajo el pretexto de comprarle algunas prendas de vestir.
En el lugar, la sometió a tocamientos íntimos e intentó accederla carnalmente en contra de su voluntad.
Por estos hechos, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) le imputó los delitos de acceso carnal violento, acceso carnal violento en grado de tentativa y acto sexual violento agravado.
Además, fue judicializado por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.
El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias concentradas.
La captura fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia, mediante orden judicial.