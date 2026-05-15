Tras atentados contra la fuerza pública, decretan toque de queda en El Carmen, Norte de Santander

Norte de Santander

La alcaldía de El Carmen, en Norte de Santander, decretó toque de queda en todo el municipio como medida preventiva y excepcional de seguridad, según el Decreto 048 de 2026.

La restricción regirá desde este 14 y hasta el 19 de mayo, en horario de 6:00 P.M. a 6:00 A.M., con el fin de prevenir posibles alteraciones del orden público y proteger a la comunidad.

Recordemos que durante las últimas 24 horas, la fuerza pública, tanto Ejército como Policía, fueron atacados en dos hechos aislados. El primero en un ataque con drones en zona rural del corregimiento de Guamalito, que dejó un militar herido, y el segundo, un ataque a un vehículo de la Policía, sobre la vía que comunica con el municipio de Ocaña, que por fortuna solo dejó daños materiales.

Las autoridades atribuyeron estas acciones al ELN, como represalias por los operativos que el Ejército ha adelantado en la zona.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a permanecer en casa y acatar la prohibición de tránsito durante los horarios establecidos.