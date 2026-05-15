Incertidumbre por el futuro del acueducto en Cúcuta: ¿quién asumirá la operación del sistema?

Hay incertidumbre en Cúcuta por el futuro de la operación del sistema de acueducto en la ciudad, debido a que la Alcaldía de San José de Cúcuta y la Empresa de Servicios Públicos EIS Cúcuta SA E.S.P. enfrentan serias dificultades para asumir la operación directa, debido a factores financieros, técnicos y jurídicos.

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El 6 de diciembre de este año vence el contrato que permite la operación del acueducto. Aunque EIS estaba manejando este sistema, desde 2006 la empresa no, directamente, al frente de este servicio. Esto debido, principalmente, a una deuda de cerca de 177.000 millones de pesos que asumió con el Ministerio de Hacienda.

La deuda se asumió hace dos décadas. Inicialmente era de 76.000 millones de pesos, sin embargo, con el paso del tiempo los intereses han crecido y hoy en día está en más de 170.000 millones. A partir del primero de enero de 2027, la EIS y el municipio deberán comenzar a pagar ese millonario crédito.

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Adicionalmente, si no se paga esta deuda, la tasa de interés se duplica y el Ministerio de Hacienda tendría el 49% de las acciones. Debido a esta situación, Aguas Kpital asumió la operación del sistema. Sin embargo, se dieron unas disputas contractuales entre la EIS y Aguas Kpital, por lo que el Tribunal de Arbitramento determinó que EIS debe pagar a Aguas Kpital cerca de 19.000 millones de pesos.

Por estas razones, la EIS no podrá seguir operando el sistema de acueducto, hasta que no salga de sus deudas. Mientras tanto, el año pasado cuando inició el proceso para una nueva licitación con el ánimo de elegir un operador, salió a la luz un nuevo problema.

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En ese sentido, llegó un fallo de responsabilidad fiscal contra Aguas Kpital por cerca de 800 millones de pesos. Esta decisión estuvo relacionada con el manejo de unos subsidios para los estratos 1 y 2. En ese sentido, la Contraloría pidió la caducidad del contrato y obligó a la empresa municipal a abrir el proceso.

En enero de este año, Aguas Kpital manifestó su intención de ceder el contrato a Veolia, una multinacional de origen francés, la cual maneja el relleno sanitario de la ciudad. Ahora, la Alcaldía de Cúcuta tendrá que establecer si se da paso a la licitación pública o si se aprueba la cesión del contrato a Veolia.

Este proceso continúa en mesas de análisis y discusiones técnicas y políticas, con el objetivo de asegurar que el suministro de agua potable no se interrumpa y que el modelo futuro sea sostenible. La decisión se tendrá que tomar con pinzas, pues más de 700.000 personas esperan que se aclare el futuro sobre el suministro de agua en la ciudad.