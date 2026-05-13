Este es el listado de los 10 virus más peligrosos que están activos en 2026: ¿Está el hantavirus? Getty Images / MR.Cole_Photographer

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), los virus son agentes infecciosos que llevan información genética. Al no poder replicarse por sí mismos, los virus infectan células vivas para fabricar copias, causando enfermedades en el organismo huésped.

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Según la Universidad de Navarra, los virus infectan tanto animales (vertebrados e invertebrados) como plantas, hongos y bacterias. En algunos casos, como ocurre con la cepa Andes del hantavirus, o como ocurrió con el COVID-19, pueden transmitirse de animales a humanos, en lo que se denomina zoonosis.

Los casos zoonóticos (producto de la zoonosis), que corresponden al 60% de las enfermedades infecciosas en seres humanos según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, representan grandes retos para la salud pública global.

Los 10 virus más peligrosos en 2026

En el mundo circulan constantemente una gran cantidad de virus que afectan al ser humano; sin embargo, algunos brotes representan un mayor peligro que otros dados los riesgos en materia de inmunización, prevención y tratamiento que generan.

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Algunos de los virus más letales son de origen zoonótico, los cuales, según un estudio de 2025, son causantes de alrededor de 2.5 mil millones de enfermedades y más de 2.7 millones de muertes cada año.

Así las cosas, según un recuento de DW, estos son los virus más letales en la actualidad:

Virus de Marburgo: Tiene una tasa de mortalidad del 90 %, lo que lo convierte en el primero de la lista. Los monos en Uganda han sido huéspedes del virus que se transmite por murciélagos. Produce fiebre con hemorragias en mucosa, piel y órganos con episodios de convulsiones. Virus del ébola: Entre las seis cepas que se han descubierto, la más letal es la de Zaire, con una mortalidad que llega al 90%, variando según el brote. Se cree que el virus se transmitió a entornos urbanos a través de murciélagos. Hantavirus: El más reciente brote de la variante Andes preocupa por su transmisibilidad entre humanos. Entre sus síntomas están la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR) y el síndrome pulmonar por hantavirus (SPHV), como señala DW. Su tasa de mortalidad es alrededor del 30-40 % en casos graves; en el brote del crucero MV Hondius se reportaron tres muertes. Virus de la gripe aviar: Su mortalidad llega al 52%, aunque la cepa más peligrosa catalogada, H5N1, está bajo investigación en cuanto a su transmisión a humanos, según Vaccines Work. El contagio se produce por el contacto con aves de corral como gallinas. Virus de Lassa: Llega a una letalidad del 15 % en casos graves de hospitalización, lo cual puede aumentar en el primer trimestre de embarazo. Se produce por el contacto con roedores en zonas endémicas como África Occidental. Virus Junín: También conocido como el causante de la fiebre hemorrágica argentina (FHA), tiene una tasa de mortalidad entre el 20 y el 30 % si no es tratado a tiempo, de acuerdo con el portal especializado Elsevier. Produce inflamación en tejidos, sepsis y hemorragias en la piel. Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo: Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, su tasa de letalidad oscila entre el 10 y el 40 %. Es transmitido por la picadura de garrapatas o por sangre de animales infectados. Produce hemorragias en la cara, boca y faringe. Virus Machupo: Con una tasa de mortalidad entre el 25 y el 35 % sin tratamiento. Es conocido como el causante de la fiebre hemorrágica boliviana (FHB). Los síntomas son de fiebre, migraña y dolor muscular con evolución de hemorragias intensas en los primeros siete días de incubación. Se transmite por roedores. Virus de la selva de Kyasanur (KFD): Aunque su principal vector son las garrapatas, se transmite por contacto con monos enfermos o muertos en el sur de la India. Según The Conversation, su letalidad está entre el 3 y el 15%. Produce dolor de cabeza, fiebre, escalofríos y genera presión arterial anormalmente baja y recuentos bajos de plaquetas, glóbulos rojos y blancos. Virus del dengue: Transmitido por el mosquito Aedes aegypti, afecta entre 50 y 100 millones de personas en 120 países. Sin tratamiento, su mortalidad llega del 5 al 20%, aunque con atención oportuna baja a menos del 1%. Sus síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza y muscular, además de erupciones cutáneas. Ya existen vacunas que se aplican e investigan constantemente.

¿Por qué no está el COVID-19 en la lista?

Aunque el COVID-19 es causante de la más reciente pandemia que produjo millones de muertes en todo el mundo, no aparece en la lista de los virus más letales que circulan en 2026.

De acuerdo a DW y expertos como el médico e investigador chileno Gaspar Domínguez, pese a tener un alto nivel de contagio, el COVID no está entre los virus más letales debido a su baja tasa de letalidad de casos (CFR), la cual actualmente llega a un promedio (variable en las personas con comorbilidades) del 1,02%.