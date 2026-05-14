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14 may 2026 Actualizado 23:33

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Cúcuta

30 menores resultaron heridos tras accidente de un bus escolar en Norte de Santander

Los heridos fueron trasladados a hospitales de Gramalote y Cúcuta.

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Norte de Santander

Un grave accidente de tránsito se presentó la tarde de este jueves 14 de mayo, en la vereda La Alianza, zona rural del municipio de Lourdes, en Norte de Santander, que dejó 30 menores de edad heridos.

El reporte de las autoridades da cuenta que el bus escolar donde se transportaban los estudiantes, con edades entre los 11 y 16 años, al parecer presentó una falla mecánica, se quedó sin frenos, saliéndose de la vía.

Caracol Radio pudo conocer que, de los 30 menores heridos, cuatro presentan gravedad, por politraumatismo de cráneo y fisuras en sus extremidades. Estos menores fueron trasladados a centros médicos en la ciudad de Cúcuta.

Los estudiantes que se transportaban en este bus presentan laceraciones y golpes en diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, la gran mayoría ya fueron dados de alta. En el centro de salud de Lourdes continúan tres hospitalizados y dos más en Gramalote.

De momento las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar si el vehículo donde se transportaban los estudiantes tenía los permisos necesarios para prestar este servicio.

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Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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