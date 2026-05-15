Eje Moda 2026: La feria más importante del Eje Cafetero llega con su edición número 27

Los próximos 22 y 23 de mayo se llevará a cabo la edición número 27 de Eje Moda, en el recinto de eventos Exporfuturo en la ciudad de Pereira; la misma que estará liderada por la Cámara de Comercio de Dosquebradas y será de ingreso gratuito para todo el público.

Esta feria reunirá a más de 150 expositores, entre ellos diseñadores, marcas, comercializadores, productores, empresas de maquinaria e insumos; también se contará con la participación de entidades públicas, sector belleza, instituciones educativas, agencias de modelos y compañías de servicios.

“Consolidada como la feria de moda más importante del Eje Cafetero, Eje Moda 2026 fortalece el posicionamiento de la región como un escenario estratégico para el sistema moda en América Latina, articulando toda la cadena de valor de la industria y generando conexiones entre empresas, diseñadores, compradores, instituciones y sectores complementarios”, mencionó la entidad.

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Estas son las marcas que estarán presentes en el pabellón comercial del evento:

Grupo ETM

Soluciones automatizadas

Maicoser

Eje Herrajes

Herrajes Dudi

Comertex y Fabricato

Asimismo, también participarán en general del evento empresas como:

Kosta Azul junto a Toscano

Two & Two

Sierra Alta

La F

Maca

Ferccini Company

Boulevard Nat

Tejidos Fashion Mart

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“La articulación institucional será otro de los grandes pilares de esta edición, con la participación de la Gobernación de Risaralda, la Alcaldía de Dosquebradas, la Alcaldía de Pereira, la Gobernación de Caldas y ACOPI Caldas, así como las Cámaras de Comercio de Bogotá, Pereira e Ibagué, consolidando alianzas estratégicas para el fortalecimiento del sistema moda colombiano”, señaló la organizadora de la feria.

Negocios internacionales

Si bien esta actividad contará con el acompañamiento de muchas marcas y entidades nacionales, este será un espacio que reunirá a 15 compradores internacionales provenientes de Ecuador, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Costa Rica, México, Chile, Argentina y Aruba, quienes sostendrán 314 citas de negocio con 72 empresas exportadoras de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.

Adicionalmente, estarán más de 10 compradores nacionales que formarán parte de la feria en agendas comerciales junto a expositores y marcas de pasarelas, fortaleciendo las oportunidades de expansión y comercialización del talento de la región.

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De acuerdo a la información compartida por Eje Moda, estas son las categorías de mayor demanda:

Ropa formal y casual

deportiva

Jeanswear

Vestidos de baño

Fajas

Calzado

Marroquinería

Joyería y bisutería

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Impulso a las nuevas generaciones

Esta actividad también contará con diferentes apoyos o impulsos para el talento emergente, los cuales se llevarán a cabo mediante un reality de diseñadores que contará con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Católica de Pereira, ANDAP y demás instituciones de formación académica como Cedenorte y Casa Victoria.

“En este formato, 10 jóvenes diseñadores crearán una prenda en 12 horas utilizando insumos de empresas aliadas. El ganador obtendrá una pasarela en 2027, apoyo económico, insumos para su colección, participación en Colombiamoda y mentoría del Istituto Europeo di Design”, mencionó. Eje Moda sobre el concurso.

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Más que una feria, Eje Moda representa el resultado del trabajo sostenido de la Cámara de Comercio de Dosquebradas para fortalecer la competitividad, la innovación y la internacionalización del sistema moda regional, posicionando al Eje Cafetero en el mapa global de la moda.

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