Dua Lipa anuncia su nuevo álbum en vivo y una película de sus tres conciertos en la Ciudad de México

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: Dua Lipa attends the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Rodin Eckenroth/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images) / Rodin Eckenroth/GA

Dua Lipa ha anunciado ‘Dua Lipa (Live From Mexico)’, un álbum en vivo y una película del concierto que grabó durante tres fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La película se estrenará el próximo 21 de mayo a las 10:00 a.m., hora del Pacífico, en el canal oficial de YouTube de Lipa.

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El álbum en vivo estará disponible en plataformas de streaming el 22 de mayo.

Las copias físicas del álbum ya se pueden reservar y se enviarán el 5 de junio.

En el tráiler de la película, Lipa se dirige al público en un momento emotivo diciendo: “Esta gira ha sido la experiencia más hermosa y gratificante de mi carrera hasta ahora. Han creado algo más grande que un concierto. Han creado una familia y lo siento cada noche”.

La cantante de pop grabó el álbum y el video durante su gira “Radical Optimism”, que culminó con tres conciertos en la Ciudad de México en diciembre de 2025.

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En los conciertos, cantó a dúo con Fher Olvera de Maná la canción “Oye mi amor” de 1992.

Lipa realizó 92 presentaciones para promocionar “Radical Optimism”, su tercer álbum, lanzado en mayo de 2024, y recorrió cinco continentes con más de 1,75 millones de boletas vendidas.