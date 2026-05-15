¿Dónde hay ferias y fiestas este puente festivo? Artistas gratis, cultura, gastronomía y más

El próximo lunes 18 de mayo será día festivo en Colombia, fecha en que se festeja la ascensión del Señor.

Esta es una celebración que se realiza cuarenta días después del domingo de Resurrección. Esta festividad religiosa cambia de fecha cada año en Colombia; dependiendo del calendario lunar, es calculada 43 días después del domingo de Pascua para que sea conmemorada siempre un lunes.

Por ello, si está interesado en viajar durante este fin de semana y día feriado, le dejaremos algunos eventos donde tendrá la oportunidad de disfrutar de artistas, gastronomía, arte, música, desfiles y algunas tradiciones.

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Conmemoración de la Primera Victoria Comunera 2026

De acuerdo a la información de la Alcaldía de Puente Nacional, toda la comunidad y turistas podrán disfrutar de la celebración de la Conmemoración de la Primera Victoria Comunera 2026, que se celebrará en Vélez, Santander, la misma que tiene la finalidad de conmemorar las raíces de los habitantes de la zona.

Este año, esta celebración se desarrollará en cuatro jornadas que contemplan los días 8, 15, 16 y 17 de mayo, donde podrá disfrutar de diferentes actividades culturales, artísticas, históricas y turísticas.

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Boyacá Boyacá 2026

La Alcaldía de Boyacá comunicó a todos los interesados para participar de las ferias y fiestas que conmemoran a San Isidro Labrador, las mismas que se desarrollarán del 15 al 18 de mayo, contemplando diferentes actividades culturales, religiosas, musicales y campesinas con el fin de homenajear al que es considerado el patrono de los agricultores.

Esta actividad tendrá como invitados a artistas de la talla de Ciro Quiñónez y tributos a los artistas Carin León y Artelyes Heano, además de algunas orquestas reconocidas.

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XXVII Festival de la Ruana, el Pañolón, la Almojábana y el Amasijo 2026

En el municipio de Piapa se llevará a cabo el XXVII Festival de la Ruana, el Pañolón, la Almojábana y el Amasijo, el cual será desarrollado entre el 15 y 17 de mayo, y el cual pretende festejar las tradiciones de los boytaneces por medio de diferentes momentos musicales de folclor y de artesanías.

Durante esos días, el municipio se llenará de desfiles, mercados campesinos, concursos de hilanderas, muestras culturales y actividades deportivas que resaltan la identidad de la región.

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Festival del Soltero

La festividad del Soltero, que ha transformado a Chaguaní en la conocida “tierra de Cupido” con el tiempo, se puede disfrutar en este municipio cundinamarqués durante este fin de semana.

Propios y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una agenda completa de música, cultura, desfiles, gastronomía y actividades recreativas durante varios días. Estas actividades tienen como objetivo fomentar la integración y conservar viva una de las festividades más representativas e interesantes del área.

Las actividades programadas abarcan cabalgatas, competiciones, exhibiciones culturales, orquestas, espectáculos de fuegos artificiales y el desfile inaugural tradicional con la “vaca loca”.

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