Manchester City vence al Palace y va a la caza del Arsenal: Tabla de posiciones de la Premier League

Manchester City volvió a meterle presión al Arsenal en la lucha por el título de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola superó 3-0 al Crystal Palace y se puso a dos puntos de los Gunners, mejorando por uno la diferencia de gol respecto al conjunto de Londres.

Apenas en 32 minutos de partido se fue en ventaja el conjunto Cityzen con una gran anotación del ghanés Antoine Semenyo, tras pase de Phil Foden. Luego, el propio volante inglés dio una segunda asistencia, esta vez para que Omar Marmoush definiera al 40′. Finalmente, fue Savinho el que decretó el 3-0 final al 84′.

¿Cómo queda la lucha por el título de la Premier League?

City cumplió con su partido por la fecha 31, el cual no pudo ser disputado. No obstante, le quedan los mismos dos partidos que al Arsenal, hasta el final de la campaña. La diferencia es de apenas dos puntos, pero la definición está cerca.

El próximo partido del Arsenal será contra el descendido Burnley el lunes 18 de mayo. Manchester City, por su parte, enfrentará de visitante al Bournemouth el martes 19 de mayo.

Un factor clave será la última fecha. En caso de que ambos equipos ganen en la fecha 37, la definición se extenderá hasta la jornada final. Allí, el conjunto de Guardiola recibirá al Aston Villa, mientras que Arsenal termina de visitante contra el Crystal Palace.

Tabla de posiciones de la Premier League