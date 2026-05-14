Amazon MGM Studios confirma oficialmente que la búsqueda del nuevo James Bond ha comenzado

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 23: Daniel Craig attends a special event hosted by Omega to celebrate 60 years of James Bond on November 23, 2022 in London, England. (Photo by Mike Marsland/Getty Images for Omega) / Mike Marsland

Este jueves se ha confirmado que la búsqueda del próximo James Bond ha comenzado oficialmente.

“La búsqueda del próximo James Bond está en marcha”, declaró Amazon MGM Studios en un comunicado.

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“Aunque no tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de casting, nos entusiasma compartir más noticias con los fanáticos de 007 en cuanto sea el momento oportuno”, agregó.

¿Cuándo iniciaron las audiciones?

El estudio inició las audiciones para el papel del 007 en las últimas semanas.

¿Quién se encargará de encontrar al nuevo James Bond?

El estudio ha contado con la ayuda de la directora de casting británica Nina Gold para encontrar al hombre que reemplazará a Daniel Craig como el superespía de la novela del escritor inglés Ian Fleming.

¿Quiénes estarán a cargo de la próxima película de 007?

La próxima película de James Bond estará dirigida por el director y guionista francés Denis Villeneuve, de ‘Duna’ y ‘Blade Runner 2049’.

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El filme será producido por Amy Pascal, de ‘Spider-Man: De regreso a casa’, junto a David Heyman, de la saga de ‘Harry Potter’.

El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de ‘Peaky Blinders’.