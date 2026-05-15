Bacca pide inesperado delantero de la Liga a Selección: “Si jugara en Millonarios, seguro estaría”

Este jueves se dio a conocer la pre-lista de 55 jugadores convocados por la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De este listado saldrán los 26 definitivos que estarán en la Copa del Mundo.

En medio de todos los comentarios generados por la presencia de algunos futbolistas en el listado y la ausencia de otros, Carlos Bacca, delantero del Junior, se sumó al debate y postuló un inesperado delantero que milita en el fútbol colombiano.

En diálogo con Win Sports, Bacca comentó de la ausencia de Rodallega: “Siempre todos queremos que estén los que están bien, Hugo está muy bien, pero sabemos que Hugo no ha estado en el radar de esas convocatorias desde hace mucho tiempo, no es fácil entrar. Te puedo decir que ahora mismo pedimos a Hugo Rodallega, pero si tú me dices ahora mismo, yo pediría al Chino Sandoval”.

Sobre el tema, añadió: “Como juega en el Tolima no tiene tanta prensa, pero si vemos las condiciones del Chino, lo que viene haciendo en las Libertadores, figura, lo que viene haciendo en el torneo nacional. También deberíamos pedir al Chino”.

Y concluyó: “Alfredo (Morelos), Hugo (Rodallega), en su momento pedimos a Dayro (Moreno), que vino a una convocatoria, pero yo creo que si el Chino jugara en otro club, o en Millonarios, seguramente que estuviera en esos 55″.

Carlos Bacca ingresó al minuto 75 en el empate 2-2 entre Junior y Once Caldas, juego donde el cuadro barranquillero consiguió la clasificación a semifinales del fútbol colombiano, gracias al marcador global de la serie 3-2.