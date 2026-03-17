Devolución del IVA y Renta Ciudadana inician pagos de primer ciclo del 2026: plazo para cobrar y más

En Colombia el Gobierno Nacional ha dispuesto una serie de subsidios que tienen el objetivo de apoyar económicamente a las poblaciones más vulnerables .

Algunos de estos subsidios son la Renta Ciudadana y la Devolución del IVA.

¿Qué es la Devolución del IVA?

Según el Departamento de Prosperidad Social (DPS), Devolución del IVA “es un programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas – TMNC, que busca reducir el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas IVA en los hogares más pobres del país".

¿Qué es la Renta Ciudadana?

Por otro lado, la Renta Ciudadana es un programa que “entrega transferencias monetarias (condicionadas y no condicionadas) a hogares en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad”.

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Así, cada uno de estos subsidios se gira a los beneficiarios por medio de transferencias que se dan por ciclos. En esa línea, Prosperidad Social informó, por medio de su página web, que ya comenzará el pago del primer ciclo de este 2026.

¿Cuándo inicia y cuándo termina el pago del primer ciclo de Devolución del IVA y Renta Ciudadana de 2026?

Pues bien, la entidad anunció la fecha en que estas transferencias monetarias se comenzarán a girar y en la que finalizará.

El DPS informó que el primer ciclo de entrega comenzará el 20 de marzo y finalizará el 5 de abril , por lo cual los beneficiarios de ambos programas tendrán hasta este día para cobrar la transferencia en caso de que la reciba para pago electrónico por medio de giro programado.

Cabe recordar que serán “más de 763 mil hogares los que recibirán las transferencias monetarias en donde el Gobierno Nacional invertirá 323.495 millones de pesos”.

¿Cómo recibir y cobrar la transferencia del primer ciclo del 2026 de Devolución del IVA y Renta Ciudadana?

El DPS explicó en el artículo que “en este primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, realizará la entrega mediante la modalidad de giro para todos los hogares beneficiarios, y garantizará la cobertura en todo el territorio nacional a través de la unión temporal conformada por SuRed y Supergiros“.

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Finalmente, Prosperidad Social subrayó que este trámite no requiere intermediarios o terceros para llevarse a cabo.

¿Cómo consultar si es beneficiario Devolución del IVA y Renta Ciudadana?

Para consultar si usted es beneficiario de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Canales digitales oficiales: La forma más rápida y segura es ingresar a la página web oficial de Prosperidad Social o a las cuentas en redes sociales (@ProsperidadCol en Twitter, Facebook e Instagram).

La forma más rápida y segura es ingresar a la página web oficial de Prosperidad Social o a las cuentas en redes sociales (@ProsperidadCol en Twitter, Facebook e Instagram). Banco Agrario: Puede acercarse a cualquier sucursal del Banco Agrario de Colombia en su municipio o ciudad y consultar con un asesor.

Puede acercarse a cualquier sucursal del Banco Agrario de Colombia en su municipio o ciudad y consultar con un asesor. Líneas de atención: Utilice los números de atención al ciudadano publicados exclusivamente en el sitio web de la entidad.

Utilice los números de atención al ciudadano publicados exclusivamente en el sitio web de la entidad. Gerentes regionales: La información también está disponible en las gerencias regionales de Prosperidad Social.

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